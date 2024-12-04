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Posted 4 декабря, 16:24

Published 4 декабря, 16:24

Modified 4 декабря, 16:26

Updated 4 декабря, 16:26

В Ростовской области ограничили движение на участке трассы Р-260

В Ростовской области ограничили движение на участке трассы Р-260

4 декабря 2024, 16:24
Фото: 1MI. В Ростовской области ограничили движение на участке трассы Р-260
В Ростовской области временно ограничили движение по отрезку железнодорожного переезда, который проходит через трассу Р-260, информирует учреждение «УПРДОР Москва-Волгоград».

Речь идет о переезде на 326 километре автодороги Р-260 в Ростовской области. Ограничение на проезд будет действовать с 8.00 до 18.00 мск 4 и 5 декабря. В это время транспортные средства смогут передвигаться только по одной полосе.

Временное ограничение начало действовать из-за аварийных ремонтных работ на переезде, расположенном на пересечении с трассой Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск.

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Добавим, что движение будут регулировать сотрудники РЖД.

Ранее стало известно, сколько стоит уехать из Ростова в Москву на Новый год.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Транспорт#Автомобили#Водители#Ограничения движения#Ремонтные работы#Железнодорожный переезд
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