В Ростовской области ограничили движение на участке трассы Р-260

Posted 4 декабря, 16:24
Published 4 декабря, 16:24
Modified 4 декабря, 16:26
Updated 4 декабря, 16:26
Речь идет о переезде на 326 километре автодороги Р-260 в Ростовской области. Ограничение на проезд будет действовать с 8.00 до 18.00 мск 4 и 5 декабря. В это время транспортные средства смогут передвигаться только по одной полосе.
Временное ограничение начало действовать из-за аварийных ремонтных работ на переезде, расположенном на пересечении с трассой Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск.
Добавим, что движение будут регулировать сотрудники РЖД.
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