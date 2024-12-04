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Posted 4 декабря, 10:04

Published 4 декабря, 10:04

Modified 4 декабря, 10:05

Updated 4 декабря, 10:05

Банкир предрек эффект Карениной для банков

В следующем году банковский сектор охватит принцип Карениной — ВТБ

4 декабря 2024, 10:04
Фото: ВТБ.

Банкир предрек эффект Карениной для банков

Принцип Анны Карениной сработает в следующем году в банковской системе, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Интерфаксу» в преддверии форума «Россия зовет!».

Под давлением регуляторного пресса и двузначной ключевой ставки, сектор может столкнуться с реализацией процентного риска, снижением доходов и, как следствие, ухудшением качества портфеля — и тогда каждый банк будет «несчастливо по-своему», то есть по-своему переживать адаптацию к сложным реалиям.

Фото: ВТБ

Сам ВТБ корректировать стратегию развития на 2025 год пока не собирается.

«Мы не собираемся, по крайней мере на 2025 год, пересматривать стратегию. Почему? Потому что, несмотря на изменившуюся внешнюю среду, мы считаем возможным выполнить суммарную чистую прибыль за два первых года стратегии, пусть и с другой траекторией. Мы считаем верными все стратегические метаморфозы, которые мы преподносили при представлении стратегии. То есть все цели остались неизменными. Помните, при представлении стратегии был вопрос, каким одним словом или одним словосочетанием можно было бы определить стратегию 2024–2026 группы ВТБ? Тогда мы отшутились. Но на самом деле сейчас, смотря назад, правильным словосочетанием, характеризующим стратегию, было бы следующее: банк для всей страны. Туда входит и региональный масштаб, и рост активной клиентской базы розницы, и доступ к финансовым продуктам 100 млн клиентов. И вторая часть этой фразы — „в высшей лиге по прибыльности“. Потому что воспроизводство капитала в условиях ужесточения капитального регулирования — это принципиальный вопрос», — сказал Дмитрий Пьянов «Интерфаксу».

Он напомнил, что ВТБ повысил цель по прибыли на этот год по сравнению с цифрой, записанной в стратегии.

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