Владимир Ефимов: Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро готов на 75%

Posted 4 декабря, 12:39
Published 4 декабря, 12:39
Modified 4 декабря, 12:40
Updated 4 декабря, 12:40
Эту информацию предоставил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
По его словам, строительством перегона между этими станциями занимаются тоннелепроходческие щиты «Натали» и «Виктория». «Натали», которая работала на левом перегонном тоннеле, завершила свою часть работы 25 ноября. А «Виктория», занимающаяся правым тоннелем, уже прошла большую часть пути — до финиша осталось менее 250 метров. Об этом пишет портал mos.ru.
Оба щита ранее участвовали в создании тоннелей Большой кольцевой линии на участках «ЦСКА» — «Хорошевская», «Хорошевская» — «Шелепиха» и «Шелепиха» — «Деловой центр», а также на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублёво-Архангельской линии.
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков добавил, что тоннелепроходческие работы ведутся и на двух других перегонах Рублёво-Архангельской линии: щит «София» прокладывает тоннель между «Звенигородской» и «Шелепихой», а гигантский щит «Лилия» начал работу над двухпутным тоннелем от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков подчеркнул важность завершения проходки для строителей, отметив, что сооружение каждого тоннеля требует ювелирной точности. Специалисты управляют машиной весом более 500 тонн, при этом отклонение от трассы допускается не более чем на 50 миллиметров.
Рублёво-Архангельская линия метро пройдёт на северо-западе столицы и свяжет деловой центр «Москва-Сити» с развивающейся территорией в Рублёво-Архангельском. Открытие линии улучшит транспортное обслуживание около миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.
Контроль за сооружением тоннелей метрополитена с помощью механизированных тоннелепроходческих комплексов осуществляет Мосгосстройнадзор.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро.