Владимир Ефимов: Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро готов на 75%

По его словам, строительством перегона между этими станциями занимаются тоннелепроходческие щиты «Натали» и «Виктория». «Натали», которая работала на левом перегонном тоннеле, завершила свою часть работы 25 ноября. А «Виктория», занимающаяся правым тоннелем, уже прошла большую часть пути — до финиша осталось менее 250 метров. Об этом пишет портал mos.ru.