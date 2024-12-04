rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 12:39

Published 4 декабря, 12:39

Modified 4 декабря, 12:40

Updated 4 декабря, 12:40

Владимир Ефимов: Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро готов на 75%

Владимир Ефимов: Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро готов на 75%

4 декабря 2024, 12:39
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Правый перегонный тоннель длиной более километра, который соединит станции «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» на Рублёво-Архангельской линии метро, готов уже на 75 процентов.

Эту информацию предоставил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

По его словам, строительством перегона между этими станциями занимаются тоннелепроходческие щиты «Натали» и «Виктория». «Натали», которая работала на левом перегонном тоннеле, завершила свою часть работы 25 ноября. А «Виктория», занимающаяся правым тоннелем, уже прошла большую часть пути — до финиша осталось менее 250 метров. Об этом пишет портал mos.ru.

Оба щита ранее участвовали в создании тоннелей Большой кольцевой линии на участках «ЦСКА» — «Хорошевская», «Хорошевская» — «Шелепиха» и «Шелепиха» — «Деловой центр», а также на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублёво-Архангельской линии.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков добавил, что тоннелепроходческие работы ведутся и на двух других перегонах Рублёво-Архангельской линии: щит «София» прокладывает тоннель между «Звенигородской» и «Шелепихой», а гигантский щит «Лилия» начал работу над двухпутным тоннелем от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков подчеркнул важность завершения проходки для строителей, отметив, что сооружение каждого тоннеля требует ювелирной точности. Специалисты управляют машиной весом более 500 тонн, при этом отклонение от трассы допускается не более чем на 50 миллиметров.

Рублёво-Архангельская линия метро пройдёт на северо-западе столицы и свяжет деловой центр «Москва-Сити» с развивающейся территорией в Рублёво-Архангельском. Открытие линии улучшит транспортное обслуживание около миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.

Контроль за сооружением тоннелей метрополитена с помощью механизированных тоннелепроходческих комплексов осуществляет Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика