Власти Ростова усилят борьбу с контрафактом

Posted 4 декабря, 06:30
Published 4 декабря, 06:30
Modified 4 декабря, 06:30
Updated 4 декабря, 06:30
Глава администрации города напомнил, что рейды по пресечению торговли контрафактной продукцией, а также пресечению торговли в непредназначенных для этих целей местах проводятся ежедневно. Однако в преддверии новогодних праздников взаимодействие Управления торговли, районных Администраций и правоохранительных органов будет усилено.
— Как правило, у торговцев нет никаких документов на реализуемый товар и ответственность за его качество и безопасность никто не несет. «Это неприемлемо», —сказал Алексей Логвиненко. — Поэтому поручил Управлению торговли проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь. Приближаются новогодние праздники, а значит и количество торговых развалов на улицах города увеличится в разы.
И для того, чтобы исключить незаконную торговлю таких товаров, в донской столице в последний месяц уходящего года проводятся рейды по пресечению торговли в непредназначенных для этих целей местах: с машин и с земли.
Глава администрации Ростова добавил, что проверяющим предстоит большая совместная работа с правоохранительными органами и по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями, по ее ликвидации и изъятию.
Напомним, что в начале декабря в Ростове-на-Дону стали открываться елочные базары, где ростовчане и гости города смогут приобрести не только ели, но и сосны, пихты.
Торговые площадки должны расположиться в различных районах города, как на муниципальных, так и частных территориях, также новогодние аксессуары будут доступны и в крупных торговых центрах.
Как пояснил глава администрации города Алексей Логвиненко, на елочных базарах ростовчане смогут приобрести практически все, что необходимо горожанам. А администрация города, в свою очередь, проконтролирует наличие необходимых документов и вопрос безопасности новогодних деревьев для потребителей.
В этом году, как и в предыдущие, на елочных базарах донской столицы появятся пушистые красавицы из разных уголков не только нашего региона, но и страны. Покупателям представят пушистые деревья из Тарасовского, Милютинского и Кашарского районов донского края. Также на рынках появятся хвойные из Воронежа, Саратова, Брянска, Йошкар-Олы и Алтайского края.
Глава администрации города Алексей Логвиненко подчеркнул, необходимо наладить контроль за елочными рынками, потому что очень важно, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность.
Так, о нелегальной торговле можно сообщить по номеру 8(863) 240-63-27, а о нарушениях в обороте алкогольной продукции можно сообщить по телефону 8(863) 240-91-69.