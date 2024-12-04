rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 06:30

Published 4 декабря, 06:30

Modified 4 декабря, 06:30

Updated 4 декабря, 06:30

Власти Ростова усилят борьбу с контрафактом

Власти Ростова усилят борьбу с контрафактом

4 декабря 2024, 06:30
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
В канун празднования Нового года в донской столице проверят точки продаж на предмет выявления контрафактной продукции, а также ужесточат меры в отношении незаконной торговли. Об этом рассказали на расширенном планерном совещании, которое провел глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Глава администрации города напомнил, что рейды по пресечению торговли контрафактной продукцией, а также пресечению торговли в непредназначенных для этих целей местах проводятся ежедневно. Однако в преддверии новогодних праздников взаимодействие Управления торговли, районных Администраций и правоохранительных органов будет усилено.

— Как правило, у торговцев нет никаких документов на реализуемый товар и ответственность за его качество и безопасность никто не несет. «Это неприемлемо», —сказал Алексей Логвиненко. — Поэтому поручил Управлению торговли проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь. Приближаются новогодние праздники, а значит и количество торговых развалов на улицах города увеличится в разы.

И для того, чтобы исключить незаконную торговлю таких товаров, в донской столице в последний месяц уходящего года проводятся рейды по пресечению торговли в непредназначенных для этих целей местах: с машин и с земли.

Глава администрации Ростова добавил, что проверяющим предстоит большая совместная работа с правоохранительными органами и по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями, по ее ликвидации и изъятию.

Напомним, что в начале декабря в Ростове-на-Дону стали открываться елочные базары, где ростовчане и гости города смогут приобрести не только ели, но и сосны, пихты.
Торговые площадки должны расположиться в различных районах города, как на муниципальных, так и частных территориях, также новогодние аксессуары будут доступны и в крупных торговых центрах.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Как пояснил глава администрации города Алексей Логвиненко, на елочных базарах ростовчане смогут приобрести практически все, что необходимо горожанам. А администрация города, в свою очередь, проконтролирует наличие необходимых документов и вопрос безопасности новогодних деревьев для потребителей.

В этом году, как и в предыдущие, на елочных базарах донской столицы появятся пушистые красавицы из разных уголков не только нашего региона, но и страны. Покупателям представят пушистые деревья из Тарасовского, Милютинского и Кашарского районов донского края. Также на рынках появятся хвойные из Воронежа, Саратова, Брянска, Йошкар-Олы и Алтайского края.

Глава администрации города Алексей Логвиненко подчеркнул, необходимо наладить контроль за елочными рынками, потому что очень важно, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность.

Так, о нелегальной торговле можно сообщить по номеру 8(863) 240-63-27, а о нарушениях в обороте алкогольной продукции можно сообщить по телефону 8(863) 240-91-69.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика