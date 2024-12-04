Власти Ростова усилят борьбу с контрафактом

Напомним, что в начале декабря в Ростове-на-Дону стали открываться елочные базары, где ростовчане и гости города смогут приобрести не только ели, но и сосны, пихты.

Торговые площадки должны расположиться в различных районах города, как на муниципальных, так и частных территориях, также новогодние аксессуары будут доступны и в крупных торговых центрах.