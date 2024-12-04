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Posted 4 декабря, 16:22

Published 4 декабря, 16:22

Modified 4 декабря, 16:24

Updated 4 декабря, 16:24

Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону полыхает легковой автомобиль

Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобиль

4 декабря 2024, 16:22
Фото: Шедеврум. Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону полыхает легковой автомобиль
В Ростове-на-Дону недалеко от рынка «Темерник» на проезжей части сгорел автомобиль, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал Don Mash.

Вечером 4 декабря жители Ростова-на-Дону заметили в Первомайском районе вспыхнувшую иномарка. Автомобиль бросили на дороге вблизи вещевого рынка «Темерник». На видео заметно, что огонь охватил преимущественно переднюю часть авто: капот, колеса и лобовое стекло. Однако на кадрах сложно разглядеть, есть ли в салоне люди.

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Видео: Шедеврум. Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону полыхает легковой автомобиль

Ростовчане возмущены, что очевидцы не вышли и не проверили автомобиль, а просто проехали мимо: «Нет, чтобы взять огнетушитель из машины и помочь потушить. Сидят и снимают».

По информации МЧС, на место отправили четырех пожарных на одной машине. Огонь ликвидировали в 18.28 мск.

Ранее полыхающая фура парализовала движение на Западном шоссе под Ростовом.

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