Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобиль

Posted 4 декабря, 16:22
Published 4 декабря, 16:22
Modified 4 декабря, 16:24
Updated 4 декабря, 16:24
Вечером 4 декабря жители Ростова-на-Дону заметили в Первомайском районе вспыхнувшую иномарка. Автомобиль бросили на дороге вблизи вещевого рынка «Темерник». На видео заметно, что огонь охватил преимущественно переднюю часть авто: капот, колеса и лобовое стекло. Однако на кадрах сложно разглядеть, есть ли в салоне люди.
Ростовчане возмущены, что очевидцы не вышли и не проверили автомобиль, а просто проехали мимо: «Нет, чтобы взять огнетушитель из машины и помочь потушить. Сидят и снимают».
По информации МЧС, на место отправили четырех пожарных на одной машине. Огонь ликвидировали в 18.28 мск.
Ранее полыхающая фура парализовала движение на Западном шоссе под Ростовом.