Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобиль

Вечером 4 декабря жители Ростова-на-Дону заметили в Первомайском районе вспыхнувшую иномарка. Автомобиль бросили на дороге вблизи вещевого рынка «Темерник». На видео заметно, что огонь охватил преимущественно переднюю часть авто: капот, колеса и лобовое стекло. Однако на кадрах сложно разглядеть, есть ли в салоне люди.