ВТБ: к 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

Драйвером для отрасли также станет дальнейшая цифровизация процессов в сфере здравоохранения. Рынок получит дополнительный импульс за счет развития digital-каналов для врачей, электронных медицинских карт, высокотехнологичных инструментов мониторинга рынка, а также инициатив в рамках цифровизации фарм-ритейла. Особое внимание аналитики уделяют процессу внедрения ИИ в сфере здравоохранения и перспектив его дальнейшего использования.