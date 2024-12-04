ВТБ планирует открыть более 600 новых точек в следующем году

«Мы определяем локацию новых офисов с учетом внутренней модели на основе искусственного интеллекта, состоящей из модулей прогноза клиентопотока, прогнозирования количества новых привлекаемых клиентов, где на основе тысяч параметров оценивается геопотенциал новых точек. Например, модель перебирала недавно 10 в 193-й степени вариантов размещения новой точки в Москве. Понятно, что до принятия окончательного решения необходимо также присутствие на месте регионального руководителя, но мы разработали отдельную научную область, где и в каком формате открывать точки присутствия, с учетом того, что у нас и точки РНКБ, и точки „Открытия“, и будут точки Почта банка», — отметил Дмитрий Пьянов.