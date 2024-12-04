ВТБ: Россияне стали хранить меньше наличных

Posted 4 декабря, 15:23
Published 4 декабря, 15:23
Modified 4 декабря, 15:24
Updated 4 декабря, 15:24
Об этом рассказал на площадке XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Он уточнил, что высокие ставки по вкладам в национальной валюте повлекли за собой изменение структуры накоплений граждан. Доля наличных рублей в накоплениях и инвестициях сократилась до 15 процентов, если не считать пенсионные и страховые продукты. За последние шесть лет это самый низкий показатель. Планируется, что до конца 2024 года около 350 миллиардов рублей «перетечет» на банковские счета. Таким образом граждане смогут обезопасить свои сбережения от инфляции и получить рекордный доход. Об этом пишет 56orb.ru.
Согласно прогнозам аналитиков ВТБ, жители России в этом году избавятся от значительной части наличных средств, которые они хранят в иностранной валюте: объем сбережений в такой форме снизится на 3,2 — 3,5 миллиарда долларов (в прошлом году — на 500 млн долларов). Такая тенденция связана с ростом ставок по вкладам в национальной валюте. Хранить сбережения в рублях для населения будет выгодно.
Рынок розничных пассивов в стране вырастет на 26 процентов, до 56,4 триллиона рублей. Также ожидается рост объема вложений розничных клиентов в этом году в полтора раза, до 10,3 триллиона рублей. Из них вложения в рублях составят 9,6 триллиона рублей.
Стоит отметить, что 2024 год стал знаменательным для клиентов ВТБ и «Открытия», поскольку в этом году завершилось слияние банков. Благодаря этому шагу новым клиентам станет доступно больше продуктов ВТБ.