ВТБ: Россияне стали хранить меньше наличных

Об этом рассказал на площадке XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Он уточнил, что высокие ставки по вкладам в национальной валюте повлекли за собой изменение структуры накоплений граждан. Доля наличных рублей в накоплениях и инвестициях сократилась до 15 процентов, если не считать пенсионные и страховые продукты. За последние шесть лет это самый низкий показатель. Планируется, что до конца 2024 года около 350 миллиардов рублей «перетечет» на банковские счета. Таким образом граждане смогут обезопасить свои сбережения от инфляции и получить рекордный доход. Об этом пишет 56orb.ru.