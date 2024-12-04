rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 15:23

Published 4 декабря, 15:23

Modified 4 декабря, 15:24

Updated 4 декабря, 15:24

ВТБ: Россияне стали хранить меньше наличных

ВТБ: Россияне стали хранить меньше наличных

4 декабря 2024, 15:23
Фото: 1MI.
В России граждане хранят 15,9 триллиона рублей наличными в национальной валюте и порядка 94 миллиардов рублей в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. Общий портфель сбережений розничных клиентов на банковских счетах в этом году составит более 56 триллионов рублей.

Об этом рассказал на площадке XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Он уточнил, что высокие ставки по вкладам в национальной валюте повлекли за собой изменение структуры накоплений граждан. Доля наличных рублей в накоплениях и инвестициях сократилась до 15 процентов, если не считать пенсионные и страховые продукты. За последние шесть лет это самый низкий показатель. Планируется, что до конца 2024 года около 350 миллиардов рублей «перетечет» на банковские счета. Таким образом граждане смогут обезопасить свои сбережения от инфляции и получить рекордный доход. Об этом пишет 56orb.ru.

Согласно прогнозам аналитиков ВТБ, жители России в этом году избавятся от значительной части наличных средств, которые они хранят в иностранной валюте: объем сбережений в такой форме снизится на 3,2 — 3,5 миллиарда долларов (в прошлом году — на 500 млн долларов). Такая тенденция связана с ростом ставок по вкладам в национальной валюте. Хранить сбережения в рублях для населения будет выгодно.

Рынок розничных пассивов в стране вырастет на 26 процентов, до 56,4 триллиона рублей. Также ожидается рост объема вложений розничных клиентов в этом году в полтора раза, до 10,3 триллиона рублей. Из них вложения в рублях составят 9,6 триллиона рублей.

Стоит отметить, что 2024 год стал знаменательным для клиентов ВТБ и «Открытия», поскольку в этом году завершилось слияние банков. Благодаря этому шагу новым клиентам станет доступно больше продуктов ВТБ.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика