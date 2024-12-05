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Posted 5 декабря, 19:49

Published 5 декабря, 19:49

Modified 5 декабря, 19:49

Updated 5 декабря, 19:49

11 декабря в российской столице пройдет отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

11 декабря в российской столице пройдет отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

5 декабря 2024, 19:49
Фото: 1MI.
Конференция «Агрохолдинги России» состоится 11 декабря в Москве. В этом году это ключевое событие проекта «Агроинвестор» пройдет в 24-й раз.

На мероприятие приглашены участники отрасли, инвесторы, представители Минсельхоза России, руководители аграрных ведомств, а также эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса. Об этом пишет inkazan.ru.

Во время конференции ведущие специалисты и аналитики сферы агропромышленного комплекса оценят производственные и финансовые результаты развития сельского хозяйства в 2024 году и обсудят прогнозы на 2025 год. Участники затронут темы инвестиционного климата в аграрном секторе, динамики агроэкспорта за последний год, рентабельности производства, а также новые государственные меры регулирования сельскохозяйственных рынков и их влияние на бизнес. Спикеры поделятся мнениями о текущих трендах в области слияний и поглощений, доступности финансирования для агропроизводителей, развитии страхования в АПК, инвестициях в логистику и инфраструктуру, а также обсудят финансовые вложения в цифровизацию сектора и приобретение техники в условиях санкций.

В ходе мероприятия докладчики проанализируют итоги 2024 года и сделают прогнозы по ключевым аграрным сегментам, включая производство растениеводческой продукции, молочное животноводство, свиноводство и птицеводство, а также переработку мяса и молока. В рамках конференции «Агрохолдинги России — 2024» участники и спикеры обсудят экспортные перспективы российской продукции, изменения в потребительских предпочтениях, а также тренды в спросе и объемах розничных продаж в уходящем году. Они также затронут возможности для их роста и факторы, которые их ограничивают. Одной из центральных тем этого мероприятия станут инвестиции в агропромышленный комплекс на фоне высокой ключевой ставки.

В течение дня участники смогут рассчитывать на насыщенную программу, эксклюзивные прогнозы и мнения от экспертов отрасли, агрорынка и ведущих агрохолдингов России, а также на возможность неформального общения. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером конференции.

#Общество
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