11 декабря в российской столице пройдет отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

Posted 5 декабря, 19:49
Published 5 декабря, 19:49
Modified 5 декабря, 19:49
Updated 5 декабря, 19:49
На мероприятие приглашены участники отрасли, инвесторы, представители Минсельхоза России, руководители аграрных ведомств, а также эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса. Об этом пишет inkazan.ru.
Во время конференции ведущие специалисты и аналитики сферы агропромышленного комплекса оценят производственные и финансовые результаты развития сельского хозяйства в 2024 году и обсудят прогнозы на 2025 год. Участники затронут темы инвестиционного климата в аграрном секторе, динамики агроэкспорта за последний год, рентабельности производства, а также новые государственные меры регулирования сельскохозяйственных рынков и их влияние на бизнес. Спикеры поделятся мнениями о текущих трендах в области слияний и поглощений, доступности финансирования для агропроизводителей, развитии страхования в АПК, инвестициях в логистику и инфраструктуру, а также обсудят финансовые вложения в цифровизацию сектора и приобретение техники в условиях санкций.
В ходе мероприятия докладчики проанализируют итоги 2024 года и сделают прогнозы по ключевым аграрным сегментам, включая производство растениеводческой продукции, молочное животноводство, свиноводство и птицеводство, а также переработку мяса и молока. В рамках конференции «Агрохолдинги России — 2024» участники и спикеры обсудят экспортные перспективы российской продукции, изменения в потребительских предпочтениях, а также тренды в спросе и объемах розничных продаж в уходящем году. Они также затронут возможности для их роста и факторы, которые их ограничивают. Одной из центральных тем этого мероприятия станут инвестиции в агропромышленный комплекс на фоне высокой ключевой ставки.
В течение дня участники смогут рассчитывать на насыщенную программу, эксклюзивные прогнозы и мнения от экспертов отрасли, агрорынка и ведущих агрохолдингов России, а также на возможность неформального общения. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером конференции.