11 декабря в российской столице пройдет отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

В ходе мероприятия докладчики проанализируют итоги 2024 года и сделают прогнозы по ключевым аграрным сегментам, включая производство растениеводческой продукции, молочное животноводство, свиноводство и птицеводство, а также переработку мяса и молока. В рамках конференции «Агрохолдинги России — 2024» участники и спикеры обсудят экспортные перспективы российской продукции, изменения в потребительских предпочтениях, а также тренды в спросе и объемах розничных продаж в уходящем году. Они также затронут возможности для их роста и факторы, которые их ограничивают. Одной из центральных тем этого мероприятия станут инвестиции в агропромышленный комплекс на фоне высокой ключевой ставки.