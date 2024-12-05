Алексей Логвиненко наградил ростовчан в честь Дня Героев Отечества

Posted 5 декабря, 08:48
Published 5 декабря, 08:48
Modified 5 декабря, 08:50
Updated 5 декабря, 08:50
Среди награжденных были люди самых разных профессий. Это и спасатели, и медицинские работники, представители полиции и духовенства, а также деятели культуры.
По словам Алексея Логвиненко они ежедневно служат Родине через защиту Отечества, спасение жизней и искусство.
В этот день заслуженные награды получили Александр Пономарев, Ольга Гострой, Валентина Докшина, Денис Медведев, Светлана Горбунёва, Эдуард Тукодов, Евгений Димитров, Денис Пшеничный, Спартак Подкопаев, Маргарита Куропятникова, Владимир Лысенко, Абия Ахмедова и Екатерина Колесникова.
Во время торжественной церемонии Алексей Логвиненко напомнил, что в настоящее время тысячи ростовчан достойно продолжают дело наших дедов и прадедов, проявляют доблесть и самоотверженность в зоне СВО. За время проведения Специальной военной операции три ростовчанина уже удостоены высшего звания — Герой России.
В этот день с нами Герои России, удостоенные высшего звания за боевые подвиги в военных конфликтах: Булга́ков Владимир Васильевич, Хоперско́в Григорий Константинович, Горбенко Валерий Михайлович, Сафронов Анатолий Александрович. Для меня большая честь жить рядом с настоящими героями. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ветеранам локальных конфликтов и боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии. Своим трудом, своими подвигами они ковали мощь и славу нашей страны. Вы все люди с горячими сердцами и высокими нравственными ориентирами. Спасибо вам за искреннюю самоотдачу, — сказал глава администрации города.
Также Алексей Логвиненко пояснил, что поступками этих людей гордится не только наш город, но и вся страна, а эти награды лишь подчеркнут истинный пример патриотизма и беззаветной любви к своей Родине.
Добавим, что День Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, стал официальным государственным праздником в 2007 году по решению Государственной Думы Российской Федерации.