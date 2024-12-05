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Posted 5 декабря, 15:45

Published 5 декабря, 15:45

Modified 5 декабря, 15:45

Updated 5 декабря, 15:45

Аренда квартир в Ростове может подорожать на 10-15% в 2025 году

Аренда квартир в Ростове может подорожать на 10-15% в 2025 году

5 декабря 2024, 15:45
Фото: Unsplash/Oleg Maltsev. Аренда квартир в Ростове может подорожать на 10-15% в 2025 году
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Эксклюзив
Высокие цены на покупку жилья подстегнули повышенный спрос на аренду у ростовчан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.

Спикер отмечает, что рынок арендного жилья связан со ставкой на ипотеку.

«Высокая ипотечная ставка снижает интерес покупателей к собственному жилью и заставляет их обращать внимание на аренду. Чем выше ставка — тем выше спрос», — объясняет эксперт.

По мнению Алисы Фоминой, стоимость аренды квартир в течении 2025 года может подорожать еще на 10-15%.

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«Цена будет регулироваться уровнем ипотечной ставки. В Ростове прочно наметилась тенденция на аренду жилья, таких соискателей значительно больше, чем тех, кто хочет взять ипотеку. И пока спрос будет продолжать расти, цена не упадет. Причем сильнее всего подорожает аренда однокомнатных квартир и студий — это наиболее востребованные варианты», — считает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что надёжный человек из Таганрога сдаёт себя в аренду на сайте объявлений.

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