Аренда квартир в Ростове может подорожать на 10-15% в 2025 году

Posted 5 декабря, 15:45
Published 5 декабря, 15:45
Modified 5 декабря, 15:45
Updated 5 декабря, 15:45
Спикер отмечает, что рынок арендного жилья связан со ставкой на ипотеку.
«Высокая ипотечная ставка снижает интерес покупателей к собственному жилью и заставляет их обращать внимание на аренду. Чем выше ставка — тем выше спрос», — объясняет эксперт.
По мнению Алисы Фоминой, стоимость аренды квартир в течении 2025 года может подорожать еще на 10-15%.
«Цена будет регулироваться уровнем ипотечной ставки. В Ростове прочно наметилась тенденция на аренду жилья, таких соискателей значительно больше, чем тех, кто хочет взять ипотеку. И пока спрос будет продолжать расти, цена не упадет. Причем сильнее всего подорожает аренда однокомнатных квартир и студий — это наиболее востребованные варианты», — считает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что надёжный человек из Таганрога сдаёт себя в аренду на сайте объявлений.