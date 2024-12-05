Аренда квартир в Ростове может подорожать на 10-15% в 2025 году

«Цена будет регулироваться уровнем ипотечной ставки. В Ростове прочно наметилась тенденция на аренду жилья, таких соискателей значительно больше, чем тех, кто хочет взять ипотеку. И пока спрос будет продолжать расти, цена не упадет. Причем сильнее всего подорожает аренда однокомнатных квартир и студий — это наиболее востребованные варианты», — считает эксперт.