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Posted 5 декабря, 12:09

Published 5 декабря, 12:09

Modified 5 декабря, 12:11

Updated 5 декабря, 12:11

Беременная женщина выпала из автобуса в Ростове-на-Дону

Беременная женщина выпала из автобуса в Ростове-на-Дону

5 декабря 2024, 12:09
Фото: rostovgazeta.ru. Беременная женщина выпала из автобуса в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону молодая беременная девушка выпала из салона автобуса, потому что тот резко тронулся, сообщает телеграм-канал «Дон 24».

Инцидент произошел на улице 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове-на-Дону. Автобус №40 встал на остановке и начал запускать пассажиров. Беременная девушка только зашла внутрь транспортного средства, как вдруг водитель резко тронулся с места. Он не закрыл двери, поэтому из-за резкого толчка ростовчанка якобы полетела на асфальт.

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По информации «Дон 24», девушка получила травму живота. Прохожие вызвали ей скорую. Врачи госпитализировали пострадавшую в больницу.

Добавим, что официальных сведений от правоохранительных органов и других структур не поступало. О случившемся больше никто не сообщал.

Ранее пожилая женщина выпала из пассажирского автобуса в Ростове-на-Дону.

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