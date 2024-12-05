Беременная женщина выпала из автобуса в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел на улице 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове-на-Дону. Автобус №40 встал на остановке и начал запускать пассажиров. Беременная девушка только зашла внутрь транспортного средства, как вдруг водитель резко тронулся с места. Он не закрыл двери, поэтому из-за резкого толчка ростовчанка якобы полетела на асфальт.