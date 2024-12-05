Беременная женщина выпала из автобуса в Ростове-на-Дону

Posted 5 декабря, 12:09
Published 5 декабря, 12:09
Modified 5 декабря, 12:11
Updated 5 декабря, 12:11
Инцидент произошел на улице 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове-на-Дону. Автобус №40 встал на остановке и начал запускать пассажиров. Беременная девушка только зашла внутрь транспортного средства, как вдруг водитель резко тронулся с места. Он не закрыл двери, поэтому из-за резкого толчка ростовчанка якобы полетела на асфальт.
По информации «Дон 24», девушка получила травму живота. Прохожие вызвали ей скорую. Врачи госпитализировали пострадавшую в больницу.
Добавим, что официальных сведений от правоохранительных органов и других структур не поступало. О случившемся больше никто не сообщал.
Ранее пожилая женщина выпала из пассажирского автобуса в Ростове-на-Дону.