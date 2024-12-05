Бойцовая собака напала на пару в Ростове

Posted 5 декабря, 05:56
Published 5 декабря, 05:56
Modified 5 декабря, 05:58
Updated 5 декабря, 05:58
Инцидент произошел 4 декабря на Северном. Тем вечером молодые люди возвращались домой и встретили женщину с собакой. Судя по кадрам, хозяйка не могла справиться с животным, которое подбегало к испуганным людям и лаяло на них.
По информации Don Mash, пара отделалась порванной одеждой и царапинами. Однако в комментариях подписчики заметили, что собака не нападает, а лишь не подпускает к хозяйке, на которую кричит пара.
— Судя по видео, собака обученная, раз только отлаивается и преграждает им путь к хозяйке, а не кусает их. Так что этим людям очень повезло, — обратили внимание подписчики. — Собака без поводка, и это плохо. И в нетрезвом виде выгул собак запрещен. Тут вина женщины.
Официально о происшествии не сообщалось, информация будет уточняться.
Ранее стало известно о штрафах за выгул собак опасных пород без намордников.