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Posted 5 декабря, 05:56

Published 5 декабря, 05:56

Modified 5 декабря, 05:58

Updated 5 декабря, 05:58

Бойцовая собака напала на пару в Ростове

Бойцовая собака напала на пару в Ростове

5 декабря 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney. Бойцовая собака напала на пару в Ростове
Собака бойцовой породы во время выгула напала на прохожих в Ростове. Об инциденте рассказала пара, которая едва не пострадала.

Инцидент произошел 4 декабря на Северном. Тем вечером молодые люди возвращались домой и встретили женщину с собакой. Судя по кадрам, хозяйка не могла справиться с животным, которое подбегало к испуганным людям и лаяло на них.

По информации Don Mash, пара отделалась порванной одеждой и царапинами. Однако в комментариях подписчики заметили, что собака не нападает, а лишь не подпускает к хозяйке, на которую кричит пара.

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Видео: тг Don Mash. Бойцовая собака напала на пару в Ростове
— Судя по видео, собака обученная, раз только отлаивается и преграждает им путь к хозяйке, а не кусает их. Так что этим людям очень повезло, — обратили внимание подписчики. — Собака без поводка, и это плохо. И в нетрезвом виде выгул собак запрещен. Тут вина женщины.

Официально о происшествии не сообщалось, информация будет уточняться.

Ранее стало известно о штрафах за выгул собак опасных пород без намордников.

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