rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 06:49

Published 5 декабря, 06:49

Modified 5 декабря, 06:49

Updated 5 декабря, 06:49

Буцаев: Новый КПО в Петербурге позволит обрабатывать 600 тыс. тонн ТКО в год

Буцаев: Новый КПО в Петербурге позволит обрабатывать 600 тыс. тонн ТКО в год

5 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI.
В рамках рабочей встречи генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова обсуждался проект комплексного объекта по обращению с отходами «Новоселки» мощностью 600 тыс. тонн в год.

По словам Дениса Буцаева, в настоящее время активно ведется работа по созданию комплексной системы обращения с отходами для нужд Петербурга и Ленинградской области. Все инфраструктурные проекты планируется реализовать в течение ближайших трех лет. РЭО в свою очередь намеревается предоставить льготное финансирование проектов и необходимую методологическую поддержку в полном объеме.

Проектная мощность обработки на новом КПО будет достигать 600 тыс. тонн в год, утилизации — 120 тыс. тонн в год, компостирования — 200 тыс. тонн в год. Уже разработана проектно-сметная документация, имеется заключение государственной экологической экспертизы. В рамках следующего этапа запланировано прохождение госэкспертизы. В соответствии с планом реализации проекта новый объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Об этом информирует karelinform.ru.

Кроме КПО «Новоселки», Санкт-Петербург уже обслуживает КПО «Волхонка». Объект был построен на средства РЭО, полученные в виде предоставленных организацией льготных займов. Кроме этого, на территории Ленобласти запланировано возведение КПО «Островский» и еще двух объектов.

Согласно заявлению Алексея Корабельникова, в настоящее время сфера обращения с отходами активно развивается. Конструктивное взаимодействие с федеральным центром РЭО позволяет возводить современные комплексы по обработке ТКО. «Новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Мы понимаем, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, использования передовых технологий, создания экономики замкнутого цикла», — заключил вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика