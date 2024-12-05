Буцаев: Новый КПО в Петербурге позволит обрабатывать 600 тыс. тонн ТКО в год

Posted 5 декабря, 06:49
Published 5 декабря, 06:49
Modified 5 декабря, 06:49
Updated 5 декабря, 06:49
По словам Дениса Буцаева, в настоящее время активно ведется работа по созданию комплексной системы обращения с отходами для нужд Петербурга и Ленинградской области. Все инфраструктурные проекты планируется реализовать в течение ближайших трех лет. РЭО в свою очередь намеревается предоставить льготное финансирование проектов и необходимую методологическую поддержку в полном объеме.
Проектная мощность обработки на новом КПО будет достигать 600 тыс. тонн в год, утилизации — 120 тыс. тонн в год, компостирования — 200 тыс. тонн в год. Уже разработана проектно-сметная документация, имеется заключение государственной экологической экспертизы. В рамках следующего этапа запланировано прохождение госэкспертизы. В соответствии с планом реализации проекта новый объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Об этом информирует karelinform.ru.
Кроме КПО «Новоселки», Санкт-Петербург уже обслуживает КПО «Волхонка». Объект был построен на средства РЭО, полученные в виде предоставленных организацией льготных займов. Кроме этого, на территории Ленобласти запланировано возведение КПО «Островский» и еще двух объектов.
Согласно заявлению Алексея Корабельникова, в настоящее время сфера обращения с отходами активно развивается. Конструктивное взаимодействие с федеральным центром РЭО позволяет возводить современные комплексы по обработке ТКО. «Новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Мы понимаем, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, использования передовых технологий, создания экономики замкнутого цикла», — заключил вице-губернатор Санкт-Петербурга.