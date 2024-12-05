Буцаев: Новый КПО в Петербурге позволит обрабатывать 600 тыс. тонн ТКО в год

Проектная мощность обработки на новом КПО будет достигать 600 тыс. тонн в год, утилизации — 120 тыс. тонн в год, компостирования — 200 тыс. тонн в год. Уже разработана проектно-сметная документация, имеется заключение государственной экологической экспертизы. В рамках следующего этапа запланировано прохождение госэкспертизы. В соответствии с планом реализации проекта новый объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Об этом информирует karelinform.ru.