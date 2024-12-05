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Posted 5 декабря, 07:01

Published 5 декабря, 07:01

Modified 5 декабря, 07:03

Updated 5 декабря, 07:03

Главу администрации Зернограда Полищук оставили в СИЗО до января

Главу администрации Зернограда Полищук оставили в СИЗО до января

5 декабря 2024, 07:01
Фото: t.me/glavazernograd. Главу администрации Зернограда Полищук оставили в СИЗО до января
Зерноградский районный суд Ростовский области продлил меру пресечения главе администрации Ирине Полищук. Чиновница пробудет под стражей до начала января.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области, 4 декабря удовлетворили соответствующее ходатайство следователя. Ирина Полищук останется в следственном изоляторе до 6 января.

Главу администрации обвиняют по статье 286 УК РФ «Совершение должностным лицом полномочий, явно выходящих за пределы его полномочий».

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По версии следствия, женщина незаконно распорядилась о составлении акта выполненных работ по контракту о благоустройстве дорог. В актах были ложные сведения, которые подписала Полищук и приняла все работы подрядчика.

В результате муниципальному бюджету причинен ущерб. Точная сумма не озвучивается.

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