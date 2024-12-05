Главу администрации Зернограда Полищук оставили в СИЗО до января

Posted 5 декабря, 07:01
Published 5 декабря, 07:01
Modified 5 декабря, 07:03
Updated 5 декабря, 07:03
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области, 4 декабря удовлетворили соответствующее ходатайство следователя. Ирина Полищук останется в следственном изоляторе до 6 января.
Главу администрации обвиняют по статье 286 УК РФ «Совершение должностным лицом полномочий, явно выходящих за пределы его полномочий».
По версии следствия, женщина незаконно распорядилась о составлении акта выполненных работ по контракту о благоустройстве дорог. В актах были ложные сведения, которые подписала Полищук и приняла все работы подрядчика.
В результате муниципальному бюджету причинен ущерб. Точная сумма не озвучивается.