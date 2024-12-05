Каждый день мог рухнуть: как сейчас выглядит легендарный Дом актера в Ростове-на-Дону

Зеленая краска на стенах облупилась, а вот известка выглядит как новая. В одном из подъездов можно увидеть трубу, которая когда-то вела к пожарному гидранту, а теперь просто зияет пустотой, ни к чему не присоединяясь. На дверях остались номерные таблички. Помимо данных о квартире, внизу было место для фамилии и инициалов жильцов. Эти строчки уже давно никем не заполняются.