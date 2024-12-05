Каждый день мог рухнуть: как сейчас выглядит легендарный Дом актера в Ростове-на-Дону

Posted 5 декабря, 09:13
Published 5 декабря, 09:13
Modified 5 декабря, 09:15
Updated 5 декабря, 09:15
Дом актера построили в 30-х годах XX века по проекту известного архитектора Леонида Эберга. На его счету более 10 доходных домов в донской столице и особняков (в том числе библиотека ЮФУ), Дворец культуры железнодорожников. По словам тех, кто был знаком с Леонидом Федоровичем, поговаривали, что он был влюблен в ростовскую актрису Зинаиду Зорич. Поэтому проект пятиэтажного дома был неспроста сделан в форме буквы «З».
На улице Максима Горького, 270 жили не только актеры, но и музыканты, художники, писатели, гримеры и представители других профессий, без которых не могло обойтись ни одно представление в театре имени Горького.
Позже часть дома стала принадлежать муниципалитету и использоваться в качестве муниципального маневренного жилищного фонда, остальные квартиры остались в частной собственности. После того, как туда переселили ростовчан из аварийного жилья, они пожаловались на состояние квартир, предоставленных взамен. Оказалось, что они ничуть не лучше их предыдущих.
В отношении экс-директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» возбудили уголовное дело по статье о халатности при реконструкции Дома актера. Следствие считало, что дом находился в аварийном состоянии, а бывший руководитель не принял никаких мер, чтобы провести там ремонт. В итоге люди каждый день подвергали свои жизни опасности, проживая в непригодном здании.
Речь идет о той части пятиэтажки, где некогда размещался детский сад и ясли. Некоторые окна со стороны этого подъезда забиты фанерой или заклеены фольгой, однако большая часть из них уцелела. В отличие от жилых квартир, здесь остались деревянные рамы и старые стекла — никакого «металлопластика».
В целом весь дом выглядит ухоженно и аккуратно снаружи, несмотря на часть заброшенных квартир. В подъездах сохранились мраморные лестницы и элементы перил почти вековой давности. Примечательно, что в парадной музыкантов до сих пор отличная акустика, хотя часть закругленного фасада внутри превратилась в прямые углы за счет перегородок, которые там поставили.
Зеленая краска на стенах облупилась, а вот известка выглядит как новая. В одном из подъездов можно увидеть трубу, которая когда-то вела к пожарному гидранту, а теперь просто зияет пустотой, ни к чему не присоединяясь. На дверях остались номерные таблички. Помимо данных о квартире, внизу было место для фамилии и инициалов жильцов. Эти строчки уже давно никем не заполняются.
Из старинных элементов дома можно выделить желто-красную плитку в подъездах и небольшие колонны на закругленной части здания. Даже квадратные столбы для металлического забора остаются прежними. Правда, их навершения разбомбили в годы Великой Отечественной войны. Сейчас декоративные элементы заменили на современные.
На одной из внешних стен дома можно увидеть мемориальные таблички — со всеми фамилиями известных деятелей культуры, которые проживали там. Еще одна табличка висит на столбе, она хранит название «Дома актера», его статус объекта культурного наследия и годы строительства: 1935-1938.
Власти Ростова говорили о том, что следует отреставрировать легендарный дом. Однако подрядчика так и не нашли. Тогда приняли решение законсервировать его и провести противоаварийные работы. Это позволило бы зданию простоять еще некоторое время, пока не начнется реставрация.
На сайте госзакупок дважды появлялся контракт на сохранение ОКН. Тендер оценивали в 42 миллиона рублей. Каждый раз закупка срывалась: желающих заняться этой работой так и не появилось. Только на третий раз нашелся желающий: ООО «Реди-мейд» согласилось выполнить работу за 41 миллион рублей.
По данным НКО «Фонд капитального ремонта», в здании на Максима Горького, 270 проводили работы по обновлению фасада, фундамента, подвальных помещений, газоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения в 2020 году, а электроснабжения — в 2018. Вероятно, именно после капремонта инженерных коммуникаций и остались провода в подъездах. Белые стены буквально облеплены черной паутиной проводов то тут, то там. Обновление — дело хорошее, но визуально результат не радует. А вот крышу собираются ремонтировать не раньше 2029 года.
Когда ждать реставрацию здания, неизвестно. После противоаварийных и консервационных работ про Дом актера снова забыли.