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Posted 5 декабря, 09:13

Published 5 декабря, 09:13

Modified 5 декабря, 09:15

Updated 5 декабря, 09:15

Как сейчас выглядит легендарный Дом актера в Ростове-на-Дону

Каждый день мог рухнуть: как сейчас выглядит легендарный Дом актера в Ростове-на-Дону

5 декабря 2024, 09:13
Фото: rostovgazeta.ru. Как сейчас выглядит легендарный Дом актера в Ростове-на-Дону
Прошло пять лет с тех пор, как жители Дома актера на улице Максима Горького, 270 добились возбуждения уголовного дела из-за аварийного состояния здания. Что изменилось с тех пор и как теперь выглядит здание, читайте в материале RostovGazeta.

Чем знаменит Дом актера

Дом актера построили в 30-х годах XX века по проекту известного архитектора Леонида Эберга. На его счету более 10 доходных домов в донской столице и особняков (в том числе библиотека ЮФУ), Дворец культуры железнодорожников. По словам тех, кто был знаком с Леонидом Федоровичем, поговаривали, что он был влюблен в ростовскую актрису Зинаиду Зорич. Поэтому проект пятиэтажного дома был неспроста сделан в форме буквы «З».

На улице Максима Горького, 270 жили не только актеры, но и музыканты, художники, писатели, гримеры и представители других профессий, без которых не могло обойтись ни одно представление в театре имени Горького.

Позже часть дома стала принадлежать муниципалитету и использоваться в качестве муниципального маневренного жилищного фонда, остальные квартиры остались в частной собственности. После того, как туда переселили ростовчан из аварийного жилья, они пожаловались на состояние квартир, предоставленных взамен. Оказалось, что они ничуть не лучше их предыдущих.

Квартиры ни чуть не лучше аварийныхКвартиры ни чуть не лучше аварийных
Квартиры ни чуть не лучше аварийных Квартиры ни чуть не лучше аварийных
Квартиры ни чуть не лучше аварийных Квартиры ни чуть не лучше аварийных
Квартиры ни чуть не лучше аварийных Квартиры ни чуть не лучше аварийных
Квартиры ни чуть не лучше аварийных. Фото: rostovgazeta.ru

Уголовное дело

В отношении экс-директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» возбудили уголовное дело по статье о халатности при реконструкции Дома актера. Следствие считало, что дом находился в аварийном состоянии, а бывший руководитель не принял никаких мер, чтобы провести там ремонт. В итоге люди каждый день подвергали свои жизни опасности, проживая в непригодном здании.

Как сейчас выглядит Дом актера

Речь идет о той части пятиэтажки, где некогда размещался детский сад и ясли. Некоторые окна со стороны этого подъезда забиты фанерой или заклеены фольгой, однако большая часть из них уцелела. В отличие от жилых квартир, здесь остались деревянные рамы и старые стекла — никакого «металлопластика».

В целом весь дом выглядит ухоженно и аккуратно снаружи, несмотря на часть заброшенных квартир. В подъездах сохранились мраморные лестницы и элементы перил почти вековой давности. Примечательно, что в парадной музыкантов до сих пор отличная акустика, хотя часть закругленного фасада внутри превратилась в прямые углы за счет перегородок, которые там поставили.

Фото: rostovgazeta.ru
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Зеленая краска на стенах облупилась, а вот известка выглядит как новая. В одном из подъездов можно увидеть трубу, которая когда-то вела к пожарному гидранту, а теперь просто зияет пустотой, ни к чему не присоединяясь. На дверях остались номерные таблички. Помимо данных о квартире, внизу было место для фамилии и инициалов жильцов. Эти строчки уже давно никем не заполняются.

Видео: rostovgazeta.ru. Как сейчас выглядит легендарный Дом актера в Ростове-на-Дону

Из старинных элементов дома можно выделить желто-красную плитку в подъездах и небольшие колонны на закругленной части здания. Даже квадратные столбы для металлического забора остаются прежними. Правда, их навершения разбомбили в годы Великой Отечественной войны. Сейчас декоративные элементы заменили на современные.

На одной из внешних стен дома можно увидеть мемориальные таблички — со всеми фамилиями известных деятелей культуры, которые проживали там. Еще одна табличка висит на столбе, она хранит название «Дома актера», его статус объекта культурного наследия и годы строительства: 1935-1938.

Фото: rostovgazeta.ru

Что будет с Домом актера

Власти Ростова говорили о том, что следует отреставрировать легендарный дом. Однако подрядчика так и не нашли. Тогда приняли решение законсервировать его и провести противоаварийные работы. Это позволило бы зданию простоять еще некоторое время, пока не начнется реставрация.

На сайте госзакупок дважды появлялся контракт на сохранение ОКН. Тендер оценивали в 42 миллиона рублей. Каждый раз закупка срывалась: желающих заняться этой работой так и не появилось. Только на третий раз нашелся желающий: ООО «Реди-мейд» согласилось выполнить работу за 41 миллион рублей.

По данным НКО «Фонд капитального ремонта», в здании на Максима Горького, 270 проводили работы по обновлению фасада, фундамента, подвальных помещений, газоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения в 2020 году, а электроснабжения — в 2018. Вероятно, именно после капремонта инженерных коммуникаций и остались провода в подъездах. Белые стены буквально облеплены черной паутиной проводов то тут, то там. Обновление — дело хорошее, но визуально результат не радует. А вот крышу собираются ремонтировать не раньше 2029 года.

Ремонт теплоснабжения проводили в 2020 годуРемонт теплоснабжения проводили в 2020 году
Ремонт теплоснабжения проводили в 2020 году. Фото: rostovgazeta.ru

Когда ждать реставрацию здания, неизвестно. После противоаварийных и консервационных работ про Дом актера снова забыли.

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