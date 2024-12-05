Клиент ВТБ уехал с форума на новом авто

Posted 5 декабря, 15:10
Published 5 декабря, 15:10
Modified 5 декабря, 15:11
Updated 5 декабря, 15:11
Второй день форума всецело посвящён вопросам развития фондового рынка и розничному инвестированию. Участники прошли два этапа. В первом квизе они должны были ответить на 30 вопросов в телеграм-канале. Десять финалистов затем последовательно и в одно и то же время отвечали ещё на 10 вопросов максимальной сложности за 20 минут.
Победитель получил бесплатную годовую подписку на седан бизнес-класса, которая обошлась бы ему в более чем 2,3 млн рублей.
«Розничное инвестирование требует скорости реакции, специальных знаний и умения их применять. И капельку везения. Инвесторы, готовые узнавать новое о рыночных инструментах и погружаться в мир фондовых рынков, могут рассчитывать на более высокую доходность. И сегодня они тоже вступили в интеллектуальную борьбу, только совсем не рисковали деньгами, что делает розыгрыш самой консервативной инвестицией, которую мы когда-либо предлагали нашим клиентам», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.