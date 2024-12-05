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Posted 5 декабря, 15:10

Published 5 декабря, 15:10

Modified 5 декабря, 15:11

Updated 5 декабря, 15:11

Клиент ВТБ уехал с форума на новом авто

Клиент ВТБ уехал с форума на новом авто

5 декабря 2024, 15:10
Фото: ВТБ.
ВТБ Авто и ВТБ Мои Инвестиции разыграли годовую подписку на премиальный автомобиль. Победителем стал частный инвестор из Москвы. Интеллектуальный квиз проходил среди участников Дня частного инвестора на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!».

Второй день форума всецело посвящён вопросам развития фондового рынка и розничному инвестированию. Участники прошли два этапа. В первом квизе они должны были ответить на 30 вопросов в телеграм-канале. Десять финалистов затем последовательно и в одно и то же время отвечали ещё на 10 вопросов максимальной сложности за 20 минут.

Победитель получил бесплатную годовую подписку на седан бизнес-класса, которая обошлась бы ему в более чем 2,3 млн рублей.

«Розничное инвестирование требует скорости реакции, специальных знаний и умения их применять. И капельку везения. Инвесторы, готовые узнавать новое о рыночных инструментах и погружаться в мир фондовых рынков, могут рассчитывать на более высокую доходность. И сегодня они тоже вступили в интеллектуальную борьбу, только совсем не рисковали деньгами, что делает розыгрыш самой консервативной инвестицией, которую мы когда-либо предлагали нашим клиентам», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

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