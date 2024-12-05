Клиент ВТБ уехал с форума на новом авто

Второй день форума всецело посвящён вопросам развития фондового рынка и розничному инвестированию. Участники прошли два этапа. В первом квизе они должны были ответить на 30 вопросов в телеграм-канале. Десять финалистов затем последовательно и в одно и то же время отвечали ещё на 10 вопросов максимальной сложности за 20 минут.