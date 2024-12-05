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Posted 5 декабря, 16:15

Published 5 декабря, 16:15

Modified 5 декабря, 16:15

Updated 5 декабря, 16:15

Почему закон о запрете курения во время ходьбы не решит проблемы в Ростове

Курение на ходу на улицах могут запретить в Ростове-на-Дону

5 декабря 2024, 16:15
Фото: Unsplash. Почему закон о запрете курения во время ходьбы не решит проблемы в Ростове
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Эксклюзив
Запрет на курение в процессе ходьбы, скорее, носит популистский характер. Ждать от него эффекта, в том числе и в Ростове, не имеет смысла, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что зампред комитета Госдумы по спорту выступил с инициативой введения запрета на курение на ходу. Об этом сообщили РИА «Новости».

Уточняется, что этот запрет сделает города чище для проживания, и поспособствует снижению распространения пагубной привычки среди молодежи.

«К сожалению, ожидаемого эффекта, того, что города станут чище, улучшится экология, или что молодежь станет меньше курить, от введения этого запрета я не улавливаю. Это слишком общие понятия», — отмечает Владислав Махмудов.

Собеседник объясняет, что проконтролировать запрет курения на ходу будет практически невозможно.

«Даже если поставить умные видеокамеры, наподобие тех, которые есть на автодорогах, и они будут фиксировать нарушителей, курящих при ходьбе, то тогда должна же существовать какая-то база на людей? Как контролировать нарушителей?» — недоумевает эксперт.
Ожидается, что запрет на курение на ходу сделает города чище. Фото выполнено в Ростове, на улице Каширской, 5-го декабря 2024 годаОжидается, что запрет на курение на ходу сделает города чище. Фото выполнено в Ростове, на улице Каширской, 5-го декабря 2024 года
Ожидается, что запрет на курение на ходу сделает города чище. Фото выполнено в Ростове, на улице Каширской, 5-го декабря 2024 года. Фото: rostovgazeta.ru
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Спикер делится мнением, что этот закон не будет эффективным, по крайней мере, сегодня.

«У нас уже есть подобные законы, которые не выполняются. Например, закон о выгуле домашних животных. Горожане видят, как хозяйские собаки справляют свои надобности на детских площадках, где угодно, и владельцы за ними не убирают. И никто их не штрафует, разве что за исключением единичных случаев», — говорит собеседник.

Тем не менее, эксперт подтверждает, что курение на ходу — это отвратительная привычка, с которой действительно нужно бороться. Но для этого должны применяться совсем иные механизмы.

«Нужно создавать в сознании молодого поколения культуру здорового образа жизни. Пропагандировать ее, воспитывая молодежь. Сейчас вступил в действие закон, запрещающий курение на балконах. Для начала нужно посмотреть, как он будет работать. А потом уже задумываться о запрете курения на ходу. Возможно, в этом есть какое-то здравое предложение. Но на данном этапе эта инициатива вряд ли будет кем-то поддержана», — резюмирует Махмудов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области продлили запрет на использование фейерверков.

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