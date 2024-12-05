Минздрав Ростовской области опроверг гибель ребенка из-за отсутствия реанимобиля

Posted 5 декабря, 20:03
Published 5 декабря, 20:03
Modified 5 декабря, 20:05
Updated 5 декабря, 20:05
Согласно источнику, Юрий Кобзев сообщил, что у областного центра есть необходимые автомобили для перевозки пациентов.
«Ерунда полная, у нас реанимобили все есть, и они были там. По реанимации там вообще вопросов не было. Они были, они забрали, вопрос в невозможности транспортировки», — сказал министр в беседе с РЕН ТВ.
Напомним, что несколькими неделями ранее родители девочки сообщили СМИ, что в ЦГБ умирает их 11-летняя дочь, которой срочно требовался диализ. У девочки отказали почки в результате осложнений из-за вируса, а работу сердца поддерживали аппараты. Однако провести процедуру диализа было невозможно, так как необходимой техники не было областной больнице. А перевезти ребенка оттуда не могли якобы из-за отсутствия реанимобиля, оснащенным аппаратом для работы сердца.
Позже в Минздраве Ростовской области эту информацию опровергли, заявив, что необходимое оборудование всё-таки есть.
Также стало известно, что врачи из ОДКБ приехали в ЦГБ на реанимобиле, чтобы забрать девочку. Но в момент транспортировки у неё сильно упало давление. Медики решили не рисковать и оставили пациентку в реанимации. Родители школьницы тогда рассказали Don Mash, что острая необходимость в диализе отпала, поскольку лечение уже помогает девочке.
Однако 27 ноября консилиум врачей постановил, что у ребенка начался отек мозга. 5 декабря она скончалась, не приходя в сознание.
Официально информация о гибели девочки не подтверждена, несмотря на запросы СМИ в адрес региональных властей. Данные требуют проверки.