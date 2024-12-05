rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 20:03

Published 5 декабря, 20:03

Modified 5 декабря, 20:05

Updated 5 декабря, 20:05

Минздрав Ростовской области опроверг гибель ребенка из-за отсутствия реанимобиля

Минздрав Ростовской области опроверг гибель ребенка из-за отсутствия реанимобиля

5 декабря 2024, 20:03
Фото: 1MI.
В Минздраве Ростовской области опровергли информацию о том, что 11-летняя девочка скончалась по причине отсутствия реанимобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на министра Юрия Кобзева.

Согласно источнику, Юрий Кобзев сообщил, что у областного центра есть необходимые автомобили для перевозки пациентов.

«Ерунда полная, у нас реанимобили все есть, и они были там. По реанимации там вообще вопросов не было. Они были, они забрали, вопрос в невозможности транспортировки», — сказал министр в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, что несколькими неделями ранее родители девочки сообщили СМИ, что в ЦГБ умирает их 11-летняя дочь, которой срочно требовался диализ. У девочки отказали почки в результате осложнений из-за вируса, а работу сердца поддерживали аппараты. Однако провести процедуру диализа было невозможно, так как необходимой техники не было областной больнице. А перевезти ребенка оттуда не могли якобы из-за отсутствия реанимобиля, оснащенным аппаратом для работы сердца.

Позже в Минздраве Ростовской области эту информацию опровергли, заявив, что необходимое оборудование всё-таки есть.

Минздрав оправдался за отсутствие реанимобиля для умирающей в Ростове девочки
Узнать подробнее

Также стало известно, что врачи из ОДКБ приехали в ЦГБ на реанимобиле, чтобы забрать девочку. Но в момент транспортировки у неё сильно упало давление. Медики решили не рисковать и оставили пациентку в реанимации. Родители школьницы тогда рассказали Don Mash, что острая необходимость в диализе отпала, поскольку лечение уже помогает девочке.

Однако 27 ноября консилиум врачей постановил, что у ребенка начался отек мозга. 5 декабря она скончалась, не приходя в сознание.

Официально информация о гибели девочки не подтверждена, несмотря на запросы СМИ в адрес региональных властей. Данные требуют проверки.

Читайте также:
Минздрав оправдался за отсутствие реанимобиля для умирающей в Ростове девочкиБеременная женщина выпала из автобуса в Ростове-на-ДонуВ донских вузах изменятся порядок поступления и правила целевого набора
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Краснодар#Минздрав#Юрий Кобзев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика