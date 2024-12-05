Мошенники крадут деньги у жителей Ростова через розыгрыши в Telegram

Жертва мошенников сразу же получала сообщение о выигрыше. Однако чтобы забрать его, людям нужно было предоставить персональную информацию: все, что может помочь получить доступ к личному кабинету и банковским картам. Как сообщают «победителю», это необходимо, чтобы перечислить денежный приз. Но в итоге сумма не только не пополняется, но исчезает и то, что было.