Мошенники крадут деньги у жителей Ростова через розыгрыши в Telegram

Posted 5 декабря, 07:46
Published 5 декабря, 07:46
Modified 5 декабря, 07:55
Updated 5 декабря, 07:55
По информации «Прайм» со ссылкой на маркетолога Анастасию Бастрыкину, аферисты просто создают фейковые аккаунты популярных брендов, которые многие знают. Недавно подобную деятельность зафиксировали от имени одного популярного маркетплейса. Боты, оформленные в стиле бренда, предлагали пользователям участвовать в псевдорозыгрыше призов.
Жертва мошенников сразу же получала сообщение о выигрыше. Однако чтобы забрать его, людям нужно было предоставить персональную информацию: все, что может помочь получить доступ к личному кабинету и банковским картам. Как сообщают «победителю», это необходимо, чтобы перечислить денежный приз. Но в итоге сумма не только не пополняется, но исчезает и то, что было.
— Все зависит от собственной бдительности и здравого смысла пользователей маркетплейса. Каким бы привлекательным ни показался вам потенциальный приз, это не повод разглашать кому-либо конфиденциальную информацию, — предупредил эксперт.
Как правило, настоящие крупные бренды не требуют персональные данные после проведения розыгрыша.
Ранее RostovGazeta сообщала об уловках мошенников в Ростовской области.