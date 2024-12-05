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Posted 5 декабря, 07:46

Published 5 декабря, 07:46

Modified 5 декабря, 07:55

Updated 5 декабря, 07:55

Мошенники крадут деньги у ростовчан через розыгрыши в Telegram

Мошенники крадут деньги у жителей Ростова через розыгрыши в Telegram

5 декабря 2024, 07:46
Фото: Unsplash. Мошенники крадут деньги у ростовчан через розыгрыши в Telegram
Жителей России, и в том числе Ростовской области, предупредили о новой схеме мошенников. Теперь преступники крадут деньги с помощью розыгрышей в Telegram, сообщают СМИ.

По информации «Прайм» со ссылкой на маркетолога Анастасию Бастрыкину, аферисты просто создают фейковые аккаунты популярных брендов, которые многие знают. Недавно подобную деятельность зафиксировали от имени одного популярного маркетплейса. Боты, оформленные в стиле бренда, предлагали пользователям участвовать в псевдорозыгрыше призов.

Жертва мошенников сразу же получала сообщение о выигрыше. Однако чтобы забрать его, людям нужно было предоставить персональную информацию: все, что может помочь получить доступ к личному кабинету и банковским картам. Как сообщают «победителю», это необходимо, чтобы перечислить денежный приз. Но в итоге сумма не только не пополняется, но исчезает и то, что было.

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— Все зависит от собственной бдительности и здравого смысла пользователей маркетплейса. Каким бы привлекательным ни показался вам потенциальный приз, это не повод разглашать кому-либо конфиденциальную информацию, — предупредил эксперт.

Как правило, настоящие крупные бренды не требуют персональные данные после проведения розыгрыша.

Ранее RostovGazeta сообщала об уловках мошенников в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Мошенники#Telegram#Безопасность#Ростов#СМИ#Банковские карты#Аферисты#Персональные данные
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