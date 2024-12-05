На Красноармейкой в Ростове-на-Дону сбили мужчину, перебегавшего дорогу

Posted 5 декабря, 07:03
Published 5 декабря, 07:03
Modified 5 декабря, 07:05
Updated 5 декабря, 07:05
ДТП произошло днем 4 декабря на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. 44-летний водитель Renault Logan двигался в районе дома №194, когда на проезжую часть выбежал мужчина. Он пытался перебраться на другую сторону дороги в неустановленном для этого месте. Автомобилист не успел среагировать и сбил пешехода.
Ростовчанин получил травмы и попал в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Добавим, что недалеко от места аварии находится пешеходный переход.
Ранее житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП.