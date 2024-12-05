На Красноармейкой в Ростове-на-Дону сбили мужчину, перебегавшего дорогу

ДТП произошло днем 4 декабря на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. 44-летний водитель Renault Logan двигался в районе дома №194, когда на проезжую часть выбежал мужчина. Он пытался перебраться на другую сторону дороги в неустановленном для этого месте. Автомобилист не успел среагировать и сбил пешехода.