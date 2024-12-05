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Posted 5 декабря, 07:03

Published 5 декабря, 07:03

Modified 5 декабря, 07:05

Updated 5 декабря, 07:05

Перебегающий дорогу мужчина попал по колеса автомобиля в Ростове-на-Дону

На Красноармейкой в Ростове-на-Дону сбили мужчину, перебегавшего дорогу

5 декабря 2024, 07:03
Фото: Видео don24. Госавтоиспекция Ростовской области. Перебегающий дорогу мужчина попал по колеса автомобиля в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 54-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, информирует Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло днем 4 декабря на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. 44-летний водитель Renault Logan двигался в районе дома №194, когда на проезжую часть выбежал мужчина. Он пытался перебраться на другую сторону дороги в неустановленном для этого месте. Автомобилист не успел среагировать и сбил пешехода.

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Ростовчанин получил травмы и попал в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Добавим, что недалеко от места аварии находится пешеходный переход.

Ранее житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП.

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