Не только кости нашли в древней могиле гунна под Таганрогом. Что откопали археологи?

Posted 5 декабря, 09:17
Published 5 декабря, 09:17
Modified 5 декабря, 09:19
Updated 5 декабря, 09:19
Недавно на территории археологического музея-заповедника Танаис в Мясниковском районе Ростовской области была обнаружена могила гунна. Специалисты предположили, что в ней погребен мужчина из знатного рода, который жил примерно в IV–V веках нашей эры.
Археологи подметили, что захоронение находится в идеальном состоянии. Ранее такие экземпляры им еще не попадались. В могиле также лежала тара для питья, кинжал и серебряная бляшка от ремня.
Добавим, что гунны — это один из древних народов, который образовался в степях Восточной Европы во II–V веках. Гунны беспрерывно вели войны за новые территории, уводя скот, и забирая в рабство мужчин и женщин. Их нападение на причерноморских готов послужило толчком для Великого переселения народов.
До этого на стройке под Ростовом-на-Дону нашли скелеты матери и малыша.