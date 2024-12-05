Не только кости нашли в древней могиле гунна под Таганрогом. Что откопали археологи?

Добавим, что гунны — это один из древних народов, который образовался в степях Восточной Европы во II–V веках. Гунны беспрерывно вели войны за новые территории, уводя скот, и забирая в рабство мужчин и женщин. Их нападение на причерноморских готов послужило толчком для Великого переселения народов.