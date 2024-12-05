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Posted 5 декабря, 09:17

Published 5 декабря, 09:17

Modified 5 декабря, 09:19

Updated 5 декабря, 09:19

Могилу гунна обнаружили при раскопках в Ростовской области

Не только кости нашли в древней могиле гунна под Таганрогом. Что откопали археологи?

5 декабря 2024, 09:17
Фото: видео don24. A.Berger/cc by 2.0/wikimedia.org. Могилу гунна обнаружили при раскопках в Ростовской области

Могилу гунна обнаружили при раскопках в Ростовской области

При раскопках в Танаисе археологи нашли древние захоронение. В нем находились останки гунна, жившего 1,5 тысячи лет назад, сообщает телеканал «Дон24».

Недавно на территории археологического музея-заповедника Танаис в Мясниковском районе Ростовской области была обнаружена могила гунна. Специалисты предположили, что в ней погребен мужчина из знатного рода, который жил примерно в IV–V веках нашей эры.

Археологи подметили, что захоронение находится в идеальном состоянии. Ранее такие экземпляры им еще не попадались. В могиле также лежала тара для питья, кинжал и серебряная бляшка от ремня.

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Добавим, что гунны — это один из древних народов, который образовался в степях Восточной Европы во II–V веках. Гунны беспрерывно вели войны за новые территории, уводя скот, и забирая в рабство мужчин и женщин. Их нападение на причерноморских готов послужило толчком для Великого переселения народов.

До этого на стройке под Ростовом-на-Дону нашли скелеты матери и малыша.

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