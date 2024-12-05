Не только снег. Синоптики предупредили об опасной погоде в Ростовской области

Posted 5 декабря, 19:23
Published 5 декабря, 19:23
Modified 5 декабря, 19:25
Updated 5 декабря, 19:25
6 декабря в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег, а также туман и дождь. Могут возникнуть изморозь и гололед, в также налипание снега на провода и деревья.
7 декабря в Ростовской области будет облачно. Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде. Утро и ночь будут туманными. Жители региона столкнутся с изморозью и гололедом. Водителей ожидают скользкие дороги.
Ветер в эти дни будет дуть юго-восточный до 17 метров в секунду. По ночам температура воздуха опустится до нуля, а днем составит от +2 до +4 градусов. При этом 8 декабря на юге Ростовской области столбики термометров могут подняться до +6 градусов.