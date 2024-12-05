Не только снег. Синоптики предупредили об опасной погоде в Ростовской области

Ветер в эти дни будет дуть юго-восточный до 17 метров в секунду. По ночам температура воздуха опустится до нуля, а днем составит от +2 до +4 градусов. При этом 8 декабря на юге Ростовской области столбики термометров могут подняться до +6 градусов.