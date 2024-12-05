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Posted 5 декабря, 19:23

Published 5 декабря, 19:23

Modified 5 декабря, 19:25

Updated 5 декабря, 19:25

Не только снег. Синоптики предупредили об опасной погоде в Ростовской области

Не только снег. Синоптики предупредили об опасной погоде в Ростовской области

5 декабря 2024, 19:23
Фото: 1MI. Не только снег. Синоптики предупредили об опасной погоде в Ростовской области

Мокрый снег и гололед ожидаются в Ростовской области

В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия, включая мокрый снег, гололед, туман и дождь. Об этом информирует Ростовский гидрометцентр.

6 декабря в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег, а также туман и дождь. Могут возникнуть изморозь и гололед, в также налипание снега на провода и деревья.

7 декабря в Ростовской области будет облачно. Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде. Утро и ночь будут туманными. Жители региона столкнутся с изморозью и гололедом. Водителей ожидают скользкие дороги.

Ветер в эти дни будет дуть юго-восточный до 17 метров в секунду. По ночам температура воздуха опустится до нуля, а днем составит от +2 до +4 градусов. При этом 8 декабря на юге Ростовской области столбики термометров могут подняться до +6 градусов.

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Ранее также стало известно о том, какая погода ожидает Ростов-на-Дону в новогодние праздники.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Гололед#Дождь#Туман#Мокрый снег
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