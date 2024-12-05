Нуждающаяся в реанимобиле девочка скончалась в Ростове-на-Дону от отека мозга

Напомним, что 12 ноября семейная пара из Ростова-на-Дону начала бить тревогу. У них в ЦГБ лежала дочь, которая срочно требовался диализ. У девочки отказали почки, а работу сердца поддерживали аппараты. Однако провести процедуру было невозможно, так как необходимая техника была только в областной больнице. Туда ее не могли перевезти якобы из-за отсутствия реанимобиля, оснащенным аппаратом для работы сердца.