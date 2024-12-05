Нуждающаяся в реанимобиле девочка скончалась в Ростове-на-Дону от отека мозга

Posted 5 декабря, 08:04
Published 5 декабря, 08:04
Modified 5 декабря, 08:08
Updated 5 декабря, 08:08
Напомним, что 12 ноября семейная пара из Ростова-на-Дону начала бить тревогу. У них в ЦГБ лежала дочь, которая срочно требовался диализ. У девочки отказали почки, а работу сердца поддерживали аппараты. Однако провести процедуру было невозможно, так как необходимая техника была только в областной больнице. Туда ее не могли перевезти якобы из-за отсутствия реанимобиля, оснащенным аппаратом для работы сердца.
После того, как о ситуации узнали в Минздраве и Росздравнадзоре Ростовской области, девочку перевезли в больницу. Она не приходила в сознание и боролась за свою жизнь еще три недели. В четверг, 5 декабря, стало известно, что 11-летняя пациентка умерла.
Врачи назвали причиной смерти отек мозга, который констатировал консилиум врачей 27 ноября. Родители девочки считают, что часть вины за скоропостижную гибель дочери лежит на медработниках.
«По словам отца девочки и друзей семьи, отчасти причина смерти — врачебная халатность, следствие того, что медлили с перевозкой. Перевезти ребёнка удалось только после публикации в СМИ и обращения в СПЧ», — рассказал источник СМИ.
Официальной информации о смерти ростовской школьницы и о ее причинах не поступало. Она требует проверки.