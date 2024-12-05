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Posted 5 декабря, 08:04

Published 5 декабря, 08:04

Modified 5 декабря, 08:08

Updated 5 декабря, 08:08

Нуждающаяся в реанимобиле девочка скончалась в Ростове-на-Дону от отека мозга

Нуждающаяся в реанимобиле девочка скончалась в Ростове-на-Дону от отека мозга

5 декабря 2024, 08:04
Фото: 1MI. Нуждающаяся в реанимобиле девочка скончалась в Ростове-на-Дону от отека мозга
Школьница, у которой отказали почки, и которую долгое время не могли перевести в областную больницу из-за отсутствия реанимобиля, умерла в Ростове-на-Дону, сообщает ИА «Регнум».

Напомним, что 12 ноября семейная пара из Ростова-на-Дону начала бить тревогу. У них в ЦГБ лежала дочь, которая срочно требовался диализ. У девочки отказали почки, а работу сердца поддерживали аппараты. Однако провести процедуру было невозможно, так как необходимая техника была только в областной больнице. Туда ее не могли перевезти якобы из-за отсутствия реанимобиля, оснащенным аппаратом для работы сердца.

После того, как о ситуации узнали в Минздраве и Росздравнадзоре Ростовской области, девочку перевезли в больницу. Она не приходила в сознание и боролась за свою жизнь еще три недели. В четверг, 5 декабря, стало известно, что 11-летняя пациентка умерла.

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Врачи назвали причиной смерти отек мозга, который констатировал консилиум врачей 27 ноября. Родители девочки считают, что часть вины за скоропостижную гибель дочери лежит на медработниках.

«По словам отца девочки и друзей семьи, отчасти причина смерти — врачебная халатность, следствие того, что медлили с перевозкой. Перевезти ребёнка удалось только после публикации в СМИ и обращения в СПЧ», — рассказал источник СМИ.

Официальной информации о смерти ростовской школьницы и о ее причинах не поступало. Она требует проверки.

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