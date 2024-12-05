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Posted 5 декабря, 05:13

Published 5 декабря, 05:13

Modified 5 декабря, 05:15

Updated 5 декабря, 05:15

Огромная очередь из льготников стоит часами за лекарствами в Ростове

Огромная очередь из льготников стоит часами за лекарствами в Ростове

5 декабря 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney. Огромная очередь из льготников стоит часами за лекарствами в Ростове
В аптеке десятки людей по полдня стоят в очереди из-за бесплатных лекарств в аптеке. Видео из одной льготной аптеки снял один из очевидцев 4 декабря.

Речь идет об аптеке на улице Зорге. На камере видно, что народа действительно собралось немало. По словам горожан, в льготных аптеках работает всего один провизор, который не только выдает бесплатные лекарства, но и отвлекается на продажу обычных, вне льготной очереди.

— Это вы на Ларина еще не были! В Аксае то же самое! На улице Советской в льготной аптеке уже три недели жду смс о поступлении лекарства, — добавили в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
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Видео: тг Это Ростов новости. Огромная очередь из льготников стоит часами за лекарствами в Ростове
— Сегодня даже не смогла пробиться. По средам работает аптека до 19:00 мск, я приехала в 17:05 и не забрала лекарства для онкобольной мамы. Один человек (провизор) не справляется, и тоже жалко ее, — поделилась ростовчанка.
— Это еще на улице не сняли. Частенько стала видеть, когда прохожу мимо, полно в аптеке людей и еще на лестнице стоят, на улице, пожилые люди на холоде уже! Ужасает! — написала еще одна горожанка, знакомая с ситуацией.
— Была в Москве со знакомой в поликлинике. Выходишь от врача и на первом этаже аптека бесплатная для льготников. Знакомая зашла, получила лекарство, и пошли домой, — привела пример другая женщина. — Почему у нас нельзя так сделать?

Ранее ростовчане пожаловались на новогодние украшения на Аллее Роз.

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