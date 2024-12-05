Огромная очередь из льготников стоит часами за лекарствами в Ростове

Речь идет об аптеке на улице Зорге. На камере видно, что народа действительно собралось немало. По словам горожан, в льготных аптеках работает всего один провизор, который не только выдает бесплатные лекарства, но и отвлекается на продажу обычных, вне льготной очереди.