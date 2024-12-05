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Posted 5 декабря, 19:40

Published 5 декабря, 19:40

Modified 5 декабря, 19:42

Updated 5 декабря, 19:42

Пчеловоды заявили о массовой гибели пчел в Ростовской области

Пчеловоды сообщили о массовой гибели пчел в Ростовской области

5 декабря 2024, 19:40
Фото: Изображение Midjourney. Пчеловоды заявили о массовой гибели пчел в Ростовской области
Донские парламентарии обсудили защиту пчеловодства в Ростовской области. Заседание круглого стола с экспертами состоялось 5 декабря.

В мае 2023 года на Дону насчитывалось больше двух тысяч пчеловодов — владельцев ЛПХ (прим. — личное подсобное хозяйство), которые содержали порядка 139 тысяч пчелосемей. Как сообщают в ЗС РО, в последние годы наблюдается сокращение этих показателей. Теперь подсобные хозяйства уменьшились до 1,4 тысячи штук, а число пчелосемей до 133 тысяч (на шесть тысяч меньше).

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Чаще всего причиной гибели пчел становилась обработка пестицидами цветущих сельхоз культур без согласования с пчеловодами. Насекомые буквально травились химикатами и умирали.

Ранее стало известно, на сколько выросли цены на мед и с чем это связано.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дон#Эксперты#Пестициды#Пчелы
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