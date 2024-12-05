Пчеловоды сообщили о массовой гибели пчел в Ростовской области

В мае 2023 года на Дону насчитывалось больше двух тысяч пчеловодов — владельцев ЛПХ (прим. — личное подсобное хозяйство), которые содержали порядка 139 тысяч пчелосемей. Как сообщают в ЗС РО, в последние годы наблюдается сокращение этих показателей. Теперь подсобные хозяйства уменьшились до 1,4 тысячи штук, а число пчелосемей до 133 тысяч (на шесть тысяч меньше).