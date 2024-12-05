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Posted 5 декабря, 10:40

Published 5 декабря, 10:40

Modified 5 декабря, 10:42

Updated 5 декабря, 10:42

Политолог рассказал, кому приготовиться после ареста министра транспорта в Ростове

Политолог спрогнозировал новые аресты донских чиновников из команды Голубева

5 декабря 2024, 10:40
Фото: rostovgazeta.ru. Политолог рассказал, кому приготовиться после ареста министра транспорта в Ростове

Политолог Михайлов предсказал аресты донских чиновников из команды Голубева

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Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов высказал RostovGazeta мнение, что арестом министра транспорта Ростовской области все не ограничится. Вероятно, пристальное внимание будет направлено на многих из команды бывшего губернатора Василия Голубева.

Напомним, что в Ростове арестовали министра транспорта Виталия Кушнарева. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ о незаконном обращении с оружием.

«Кого задержат еще — я не знаю. Но, по моему сугубо личному мнению, много вопросов есть к деятельности министерств спорта и экономики», — отмечает Евгений Михайлов.
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Политолог объясняет, что несмотря на многочисленные грамоты и восхищения министром экономики, существует недопонимание по части распределения средств для туристических компаний, которые занимались глэмпингом.

«Много вопросов прокуратуры возникает о выделении под глэмпинги сельскохозяйственных земель. Когда они были выделены, Минэк выделял бюджетные средства на развитие глэмпинга. А сейчас раскручивается иная ситуация», — делится информацией политолог.
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Спикер не исключает, что вопросы могут возникнуть и к Минздраву Ростовской области.

«Министр здравоохранения — это 100% член команды Голубева. К его работе много претензий. Мне лично поступает множество жалоб на здравоохранение с разных районов региона. Просят осветить закрытие морга в Белой Калитве, сокращение штатов в медучреждениях, минимальные заработные платы врачей и так далее. А это все — компетенция Минздрава», — констатирует собеседник.
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