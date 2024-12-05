Политолог спрогнозировал новые аресты донских чиновников из команды Голубева

Posted 5 декабря, 10:40
Published 5 декабря, 10:40
Modified 5 декабря, 10:42
Updated 5 декабря, 10:42
Напомним, что в Ростове арестовали министра транспорта Виталия Кушнарева. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ о незаконном обращении с оружием.
«Кого задержат еще — я не знаю. Но, по моему сугубо личному мнению, много вопросов есть к деятельности министерств спорта и экономики», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог объясняет, что несмотря на многочисленные грамоты и восхищения министром экономики, существует недопонимание по части распределения средств для туристических компаний, которые занимались глэмпингом.
«Много вопросов прокуратуры возникает о выделении под глэмпинги сельскохозяйственных земель. Когда они были выделены, Минэк выделял бюджетные средства на развитие глэмпинга. А сейчас раскручивается иная ситуация», — делится информацией политолог.
Спикер не исключает, что вопросы могут возникнуть и к Минздраву Ростовской области.
«Министр здравоохранения — это 100% член команды Голубева. К его работе много претензий. Мне лично поступает множество жалоб на здравоохранение с разных районов региона. Просят осветить закрытие морга в Белой Калитве, сокращение штатов в медучреждениях, минимальные заработные платы врачей и так далее. А это все — компетенция Минздрава», — констатирует собеседник.