Полиция в Ростовской области массово проверяет мигрантов

Posted 5 декабря, 17:54
Published 5 декабря, 17:54
Modified 5 декабря, 17:56
Updated 5 декабря, 17:56
Полицейские проверили больше сотни иностранцев. В результате было составлено 16 протоколов о нарушениях миграционного законодательства. В ходе рейда выявили семерых иностранных граждан, которые находятся в России незаконно, и подлежат выдворению.
Кроме того, проверяющие выявили факт, когда нелегальным мигрантам предоставляли жилье. Также сообщается о подделке документов о регистрации. Сейчас проводится процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что в ходе одного из рейдов в Ростовской области мигранта лишили гражданства и выдворили из страны на 50 лет. Сообщалось, что он уклонялся от постановки на воинский учет.