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Posted 5 декабря, 17:54

Published 5 декабря, 17:54

Modified 5 декабря, 17:56

Updated 5 декабря, 17:56

Находящихся в Ростовской области семерых иностранных граждан выдворят из России

Полиция в Ростовской области массово проверяет мигрантов

5 декабря 2024, 17:54
Фото: 1MI. Находящихся в Ростовской области семерых иностранных граждан выдворят из России

Находящихся в Ростовской области семерых иностранных граждан выдворят из России

Полицейские провели в Азове, Аксае и Гукове рейд с целью проверки соблюдения миграционного законодательства. В результате было установлено семеро иностранцев, которые находились в Ростовской области незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские проверили больше сотни иностранцев. В результате было составлено 16 протоколов о нарушениях миграционного законодательства. В ходе рейда выявили семерых иностранных граждан, которые находятся в России незаконно, и подлежат выдворению.

Кроме того, проверяющие выявили факт, когда нелегальным мигрантам предоставляли жилье. Также сообщается о подделке документов о регистрации. Сейчас проводится процессуальная проверка.

Находившегося в Ростовской области мигранта выслали из России на 50 лет
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Ранее сообщалось, что в ходе одного из рейдов в Ростовской области мигранта лишили гражданства и выдворили из страны на 50 лет. Сообщалось, что он уклонялся от постановки на воинский учет.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Аксай#Гуково#Иностранцы#Гражданство#Нелегальные мигранты#Рейд
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