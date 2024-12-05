Резкое потепление накроет Ростов-на-Дону после снега и ветра

Posted 5 декабря, 06:44
Published 5 декабря, 06:44
Modified 5 декабря, 06:46
Updated 5 декабря, 06:46
По прогнозу, в четверг, 5 декабря, температурный диапазон составит от -1 до +1 градуса Цельсия. Ветер поднимется восточный до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Пятница, 6 декабря, будет пасмурной и дождливой. Днем температура воздуха составит +2 градуса Цельсия, а ночью — опустится до 0 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду. Также в ночное время ожидается ливень и небольшой снегопад. За несколько часов выпадет около 0,4 миллиметра осадков.
В субботу, 7 декабря, ветер усилится до 11 метров в секунду. В течение дня столбики термометров покажут до +1…+3 градусов.
Добавим, что с 7 по 11 декабря ожидается небольшое потепление. В эти дни воздух прогреется до +6 градусов.
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