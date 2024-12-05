Резкое потепление накроет Ростов-на-Дону после снега и ветра

Пятница, 6 декабря, будет пасмурной и дождливой. Днем температура воздуха составит +2 градуса Цельсия, а ночью — опустится до 0 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду. Также в ночное время ожидается ливень и небольшой снегопад. За несколько часов выпадет около 0,4 миллиметра осадков.