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Posted 5 декабря, 06:44

Published 5 декабря, 06:44

Modified 5 декабря, 06:46

Updated 5 декабря, 06:46

В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и выпадет снег

Резкое потепление накроет Ростов-на-Дону после снега и ветра

5 декабря 2024, 06:44
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и выпадет снег
В ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидается снег, дождь и усиление ветра, сообщают синоптики.

По прогнозу, в четверг, 5 декабря, температурный диапазон составит от -1 до +1 градуса Цельсия. Ветер поднимется восточный до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Пятница, 6 декабря, будет пасмурной и дождливой. Днем температура воздуха составит +2 градуса Цельсия, а ночью — опустится до 0 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду. Также в ночное время ожидается ливень и небольшой снегопад. За несколько часов выпадет около 0,4 миллиметра осадков.

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В субботу, 7 декабря, ветер усилится до 11 метров в секунду. В течение дня столбики термометров покажут до +1…+3 градусов.

Добавим, что с 7 по 11 декабря ожидается небольшое потепление. В эти дни воздух прогреется до +6 градусов.

Ранее стало известно, какая погода будет на Новый год в Ростовской области.

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