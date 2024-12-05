«Русал» оказывал давление на менеджмент «Норникеля»?

Претензии «Русала» по большей части касаются отчуждения непрофильных активов ГМК «Норникель», также компания настаивает на отстранении от руководства Владимира Потанина. В представленных общественности материалах суда обозначена позиция «Интерроса». В своем заявлении ответчики утверждают, что непрофильные активы, среди которых авиакомпания NordStar, были проданы в соответствии со стратегией защиты компании от санкций, при этом их реализация производилась в рамках условий, предварительно согласованных с входившими в СД «Норникеля» представителями «Русала». Ответчик заверяет, что алюминиевый концерн сам инициировал выкуп практически половины акций NordStar по цене, названной им затем в суде заниженной.