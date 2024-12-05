«Русал» оказывал давление на менеджмент «Норникеля»?

Posted 5 декабря, 18:19
Published 5 декабря, 18:19
Modified 5 декабря, 18:20
Updated 5 декабря, 18:20
В тексте материалов сообщается, что действия, в которых «Русал» обвиняет менеджмент «Норникеля», были предприняты в рамках стратегии от 2017 года и согласованы со всеми акционерами, в частности с «Русалом». Кроме того, со слов ответчиков, алюминиевый концерн способствовал блокировке нескольких ведущих проектов «Норникеля», а обвинения в сторону менеджмента являются беспочвенными.
По информации агентства «Интерфакс», судебные органы получали иски от «Русала» в 2022 и 2023 годах, а в начале 2024 года компания привлекла к процессу Романа Абрамовича. По завершении действия соглашения между акционерами «Норникеля», в рамках которого «Русалу» поступало 60% EBITDA компании, начались судебные разбирательства. В опубликованном на сайте суда заявлении говорится о том, что за период действия соглашения акционеров «Норникеля» сумма выплаченных дивидендов превысила $35 млрд с учетом buyback, более $9 млрд из которых получил «Русал».
Претензии «Русала» по большей части касаются отчуждения непрофильных активов ГМК «Норникель», также компания настаивает на отстранении от руководства Владимира Потанина. В представленных общественности материалах суда обозначена позиция «Интерроса». В своем заявлении ответчики утверждают, что непрофильные активы, среди которых авиакомпания NordStar, были проданы в соответствии со стратегией защиты компании от санкций, при этом их реализация производилась в рамках условий, предварительно согласованных с входившими в СД «Норникеля» представителями «Русала». Ответчик заверяет, что алюминиевый концерн сам инициировал выкуп практически половины акций NordStar по цене, названной им затем в суде заниженной.
Кроме того, по стоимости, установленной на базе отчета независимого оценщика, были реализованы и другие упомянутые «Русалом» непрофильные активы — «Логистик-Центр» и ПСМК. При этом нынешние их правообладатели не имеют существенных связей с Владимиром Потаниным.
В ответ на обвинения «Русала» «Интеррос» обратил внимание на блокировку стратегически важных проектов «Норникеля» «Русалом». В частности, речь идет о совместном с «Русской платиной» предприятии по освоению месторождений платиноидов, а также об отмене спин-оффа Быстринского ГОКа в пользу акционеров «Норникеля». Со ссылкой на близкий к «Интерросу» источник «Интерфакс» сообщает, что «Русал» пытался препятствовать реализации ключевого экопроекта «Норникеля» — «Серной программы».