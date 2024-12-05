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Posted 5 декабря, 13:39

Published 5 декабря, 13:39

Modified 5 декабря, 13:43

Updated 5 декабря, 13:43

В Ростове почти 20 улиц останутся без воды до вечера

Северный и Западный в Ростове остались без воды. Что произошло и когда ее дадут?

5 декабря 2024, 13:39
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове почти 20 улиц останутся без воды до вечера
В Ростове ограничили подачу холодной воды сразу на улицах Западного, Северного, а также на проспекте Ленина. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что в данный момент специалисты аварийных служб чинят порывы на водопроводных сетях на пяти улицах Ростова. Из-за этого тысячи жители донской столицы временно останутся без холодной воды. Подачу ресурса ограничили на улицах Зорге, Еременко, 339-й Стрелковой дивизии, Малиновского, Вагулевского, Краснодарской, Тибетской и Добровольского.

Без холодной воды также останутся переулки Вагонный, Балашовский, Моторный, Комитетский и Богучарский. Водоснабжение ограничат и на проспектах Ленина, Королева и Космонавтов, а также в границах бульвара Комарова.

Работы по устранению прорыв планируют завершить к 18.00 мск.

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Ранее сообщалось, что тарифы ЖКУ в Ростовской области в грядущем году могут повыситься почти на 10 процентов. Индексы изменения цен утвердило правительство России.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Тарифы#Авария#Вода
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