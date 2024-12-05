Северный и Западный в Ростове остались без воды. Что произошло и когда ее дадут?

Posted 5 декабря, 13:39
Published 5 декабря, 13:39
Modified 5 декабря, 13:43
Updated 5 декабря, 13:43
Сообщается, что в данный момент специалисты аварийных служб чинят порывы на водопроводных сетях на пяти улицах Ростова. Из-за этого тысячи жители донской столицы временно останутся без холодной воды. Подачу ресурса ограничили на улицах Зорге, Еременко, 339-й Стрелковой дивизии, Малиновского, Вагулевского, Краснодарской, Тибетской и Добровольского.
Без холодной воды также останутся переулки Вагонный, Балашовский, Моторный, Комитетский и Богучарский. Водоснабжение ограничат и на проспектах Ленина, Королева и Космонавтов, а также в границах бульвара Комарова.
Работы по устранению прорыв планируют завершить к 18.00 мск.
Ранее сообщалось, что тарифы ЖКУ в Ростовской области в грядущем году могут повыситься почти на 10 процентов. Индексы изменения цен утвердило правительство России.