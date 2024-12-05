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Posted 5 декабря, 19:39

Published 5 декабря, 19:39

Modified 5 декабря, 19:41

Updated 5 декабря, 19:41

Жители Ростовской области сообщают о взрыве в Красном Сулине

«Шандарахнуло и дым стоит»: жители сообщают о мощном грохоте в Красном Сулине

5 декабря 2024, 19:39
Фото: тг Слава Сулин — Красный Сулин. https://t.me/SlavaSulin/2372
. Жители Ростовской области сообщают о взрыве в Красном Сулине

Жители сообщают о мощном грохоте в Красном Сулине

В Ростовской области жители города Красный Сулин сообщают о грохоте, похожем на взрыв. Оглушительный звук раздался вечером 5 декабря, около 20:30 мск.

По словам очевидцев, источник грохота — во дворе дома №13 на улице Гагарина. После этого у людей в квартирах задребезжали окна, а у машин сработала сигнализация.

— Какое-то время во дворе стоял дым, — пишет автор поста.

Официальных данных о случившемся пока нет. В комментариях подписчики telegram-канала «Слава Сулин — Красный Сулин» подтвердили громкий звук.

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— Я сидел за компом, музыка и телек работали, и афигел, как шандарахнуло! Вышел на балкон — дым стоит. Думал, подстанция взорвалась, но тогда бы свет погас, — поделился мнением один из подписчиков.
— Дети балуются, — предположил другой.

Ранее грохот перебудил целый район Ростова-на-Дону.

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#Евгения Волкова#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Авария#Красный Сулин#Комментарии#Дым#Очевидцы#Сигнализация
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