«Шандарахнуло и дым стоит»: жители сообщают о мощном грохоте в Красном Сулине

Posted 5 декабря, 19:39
Published 5 декабря, 19:39
Modified 5 декабря, 19:41
Updated 5 декабря, 19:41
По словам очевидцев, источник грохота — во дворе дома №13 на улице Гагарина. После этого у людей в квартирах задребезжали окна, а у машин сработала сигнализация.
— Какое-то время во дворе стоял дым, — пишет автор поста.
Официальных данных о случившемся пока нет. В комментариях подписчики telegram-канала «Слава Сулин — Красный Сулин» подтвердили громкий звук.
— Я сидел за компом, музыка и телек работали, и афигел, как шандарахнуло! Вышел на балкон — дым стоит. Думал, подстанция взорвалась, но тогда бы свет погас, — поделился мнением один из подписчиков.
— Дети балуются, — предположил другой.
Ранее грохот перебудил целый район Ростова-на-Дону.