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Posted 5 декабря, 13:07

Published 5 декабря, 13:07

Modified 5 декабря, 13:09

Updated 5 декабря, 13:09

Следователи проверят ситуацию с грубым обращением с малышами в детсаду Таганрога

Следователи проверят ситуацию с грубым обращением с малышами в детсаду Таганрога

5 декабря 2024, 13:07
Фото: Яндекс. Карты. Следователи проверят ситуацию с грубым обращением с малышами в детсаду Таганрога
Следственный комитет Ростовской области проверит информацию об оскорблении воспитанников детского сада в Таганроге. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Напомним, что в СМИ начали распространяться сведения об инциденте в Ростовской области. Lenta.ru писала, что в Таганроге воспитательница детского сада № 78 якобы плохо относилась к малышам. Она унижала и оскорбляла детей, и однажды назвала воспитанницу «тварюкой и кобылой» за то, что она отказывалась надевать шорты. Об этом стало известно после того, как одна из матерей поместила диктофон в шкафчик своего ребенка.

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Следователи организовали проверку для выяснения и подтверждения всех обстоятельств случившегося. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

До этого Бастрыкин заинтересовался избиением детей-инвалидов в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Дети#Таганрог#Детский сад#Ребенок#Проверка#Оскорбление#Следователи
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