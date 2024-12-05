Следователи проверят ситуацию с грубым обращением с малышами в детсаду Таганрога

Posted 5 декабря, 13:07
Published 5 декабря, 13:07
Modified 5 декабря, 13:09
Updated 5 декабря, 13:09
Напомним, что в СМИ начали распространяться сведения об инциденте в Ростовской области. Lenta.ru писала, что в Таганроге воспитательница детского сада № 78 якобы плохо относилась к малышам. Она унижала и оскорбляла детей, и однажды назвала воспитанницу «тварюкой и кобылой» за то, что она отказывалась надевать шорты. Об этом стало известно после того, как одна из матерей поместила диктофон в шкафчик своего ребенка.
Следователи организовали проверку для выяснения и подтверждения всех обстоятельств случившегося. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.
До этого Бастрыкин заинтересовался избиением детей-инвалидов в Ростовской области.