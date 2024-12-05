Совкомбанк поддерживает компании с высоким уровнем ЭКГ-рейтинга

Posted 5 декабря, 13:00
Published 5 декабря, 13:00
Modified 5 декабря, 13:00
Updated 5 декабря, 13:00
ЭКГ-рейтинг (Экология-Кадры-Государство) — комплексный результат оценки компании, проводимой бесплатно и прозрачно (данные поставляются из государственных информационных систем). Более 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уже оцифрованы по методике. Высоким уровнем рейтинга обладают всего 0,97% компаний.
Впервые ЭКГ-рейтинг был внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В 2023 году проект приобрел федеральный статус. С 1 февраля 2024 года вступил в силу национальный стандарт «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ- рейтинг)» (ГОСТ Р 11198-20232), определяющий методику оценки и порядок формирования рейтинга.
Рейтинг оценивает экологическую ответственность бизнеса, уровень оплаты труда и корпоративный социальный пакет, финансовую устойчивость, налоговую историю и благонадежность, а также участие в благотворительных проектах.