Совкомбанк поддерживает компании с высоким уровнем ЭКГ-рейтинга

Впервые ЭКГ-рейтинг был внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В 2023 году проект приобрел федеральный статус. С 1 февраля 2024 года вступил в силу национальный стандарт «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ- рейтинг)» (ГОСТ Р 11198-20232), определяющий методику оценки и порядок формирования рейтинга.