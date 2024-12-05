rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 14:29

Published 5 декабря, 14:29

Modified 5 декабря, 14:31

Updated 5 декабря, 14:31

Создана онлайн-игра, обучающая правилам безопасного поведения в современном мире

Создана онлайн-игра, обучающая правилам безопасного поведения в современном мире

5 декабря 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney.
«Авито», МЧС России и АНО «Диалог Регионы» совместно создали онлайн-игру «Миссия Безопасность». Цель проекта — познакомить игроков, прежде всего молодежь и детей, с основами безопасного поведения в увлекательной форме.

Задания в игре научат игроков правильно действовать в различных ситуациях — от прогулки у дома до общения в интернете.

Главный герой игры Стёпа должен справиться с бытовыми происшествиями в игре https://safety-mchs.avito.com/. Согласно сюжету, он хочет встретиться с друзьями, но сталкивается с различными происшествиями вроде разбитого градусника или утечки газа. Решение проблемы помогает найти кот Семён, героический пушистый пожарный МЧС России. Он также обладает знаниями о правилах поведения в интернете. Кот способен рассказать, как не ошибиться при совершении онлайн-покупок, поиске работы или бронировании жилья.

Самые активные пользователи смогут посетить пожарно-спасательную часть МЧС России или офис «Авито», где смогут подробнее узнать об их работе.

Роман Охотенко, директор департамента информационной политики МЧС России отметил, что для сокращения количества происшествий нужно научить людей полезным привычкам и алгоритмам действий. Для данной работы нужно привлекать все ресурсы. По его словам, игровой формат позволяет проще воспринимать информацию. Он добавил, что к разработке подошли серьезно и учитывали основные тренды, нарративы, создавая героев.

Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями «Авито», сообщил, что новая игра была создана, чтобы дополнить правила безопасности в интернете информацией о безопасном поведении в повседневной жизни. Он пояснил, что в разработке участвовали не только сотрудники «Авито», МЧС и «Диалога», но и их дети, которые протестировали новую игру.

Директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог» Дарья Долгих выразила уверенность, что новая игра познакомит россиян с правилами безопасности и порядком действий в случае возникновения ЧС.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика