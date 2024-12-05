Создана онлайн-игра, обучающая правилам безопасного поведения в современном мире

Posted 5 декабря, 14:29
Published 5 декабря, 14:29
Modified 5 декабря, 14:31
Updated 5 декабря, 14:31
Задания в игре научат игроков правильно действовать в различных ситуациях — от прогулки у дома до общения в интернете.
Главный герой игры Стёпа должен справиться с бытовыми происшествиями в игре https://safety-mchs.avito.com/. Согласно сюжету, он хочет встретиться с друзьями, но сталкивается с различными происшествиями вроде разбитого градусника или утечки газа. Решение проблемы помогает найти кот Семён, героический пушистый пожарный МЧС России. Он также обладает знаниями о правилах поведения в интернете. Кот способен рассказать, как не ошибиться при совершении онлайн-покупок, поиске работы или бронировании жилья.
Самые активные пользователи смогут посетить пожарно-спасательную часть МЧС России или офис «Авито», где смогут подробнее узнать об их работе.
Роман Охотенко, директор департамента информационной политики МЧС России отметил, что для сокращения количества происшествий нужно научить людей полезным привычкам и алгоритмам действий. Для данной работы нужно привлекать все ресурсы. По его словам, игровой формат позволяет проще воспринимать информацию. Он добавил, что к разработке подошли серьезно и учитывали основные тренды, нарративы, создавая героев.
Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями «Авито», сообщил, что новая игра была создана, чтобы дополнить правила безопасности в интернете информацией о безопасном поведении в повседневной жизни. Он пояснил, что в разработке участвовали не только сотрудники «Авито», МЧС и «Диалога», но и их дети, которые протестировали новую игру.
Директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог» Дарья Долгих выразила уверенность, что новая игра познакомит россиян с правилами безопасности и порядком действий в случае возникновения ЧС.