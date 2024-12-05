Создана онлайн-игра, обучающая правилам безопасного поведения в современном мире

Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями «Авито», сообщил, что новая игра была создана, чтобы дополнить правила безопасности в интернете информацией о безопасном поведении в повседневной жизни. Он пояснил, что в разработке участвовали не только сотрудники «Авито», МЧС и «Диалога», но и их дети, которые протестировали новую игру.