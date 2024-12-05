rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 12:12

Published 5 декабря, 12:12

Modified 5 декабря, 12:16

Updated 5 декабря, 12:16

Тепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Таганроге

Тепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Таганроге

5 декабря 2024, 12:12
Фото: 1MI. Тепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Таганроге
В Таганроге водитель грузового автомобиля нарушил правила проезда железнодорожного переезда, и его снес тепловоз, информирует Госавтоинспекция региона.

Авария произошла днем 4 декабря на улице Менделеева в Таганроге. 64-летний водитель седельного тягача Mercedes-Benz Actros перевозил крупный полуприцеп Hunbaur. Его путь лежал через железнодорожный переезд. Автомобилист проигнорировал правила проезда и попал под колеса тепловоза ТГМ4А-1959, которым управлял 57-летний машинист.

Пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области
Узнать подробнее
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Удар пришелся на полуприцеп, но если бы транспортное средство остановилось на полметра раньше, то пострадала бы кабина фуры. К счастью, никто из людей травмы не получил. Полицейские выясняют детали аварии.

До этого большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону легковой автомобиль выехал на встречку и протаранил грузовикВ Ростовской области разбираются со скандалом с гумпомощью и отбиваются от БПЛАВ Таганроге водитель протаранил дорожный отбойник и въехал в дерево
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Транспорт#Авария#Поезд#Последние новости Ростова на сегодня#Фура#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика