Тепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Таганроге

Posted 5 декабря, 12:12
Published 5 декабря, 12:12
Modified 5 декабря, 12:16
Updated 5 декабря, 12:16
Авария произошла днем 4 декабря на улице Менделеева в Таганроге. 64-летний водитель седельного тягача Mercedes-Benz Actros перевозил крупный полуприцеп Hunbaur. Его путь лежал через железнодорожный переезд. Автомобилист проигнорировал правила проезда и попал под колеса тепловоза ТГМ4А-1959, которым управлял 57-летний машинист.
Удар пришелся на полуприцеп, но если бы транспортное средство остановилось на полметра раньше, то пострадала бы кабина фуры. К счастью, никто из людей травмы не получил. Полицейские выясняют детали аварии.
До этого большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.