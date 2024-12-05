Труп 25-летнего парня нашли в Ростовской области

Posted 5 декабря, 18:27
Published 5 декабря, 18:27
Modified 5 декабря, 18:29
Updated 5 декабря, 18:29
Житель Морозовского района перестал выходить на связь с близкими 14 ноября. Дома он тоже не появлялся. Родные и друзья пытались найти парня самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. В отчаянии близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Активисты распространяли ориентировку на пропавшего в соцсетях и на улицах населенных пунктов, где могли видеть Сергея. Однако все безрезультатно: парень как сквозь землю провалился, никто его не встречал.
Днем 4 декабря волонтеры сообщили, что нашли труп Сергея. Обстоятельства и причины смерти парня выясняют правоохранители.
Всего в ноябре без вести пропали 77 жителей Ростовской области, из которых живыми нашли только 41 человека.