rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 18:27

Published 5 декабря, 18:27

Modified 5 декабря, 18:29

Updated 5 декабря, 18:29

Труп 25-летнего парня нашли в Ростовской области

Труп 25-летнего парня нашли в Ростовской области

5 декабря 2024, 18:27
Фото: Изображение Midjourney. Труп 25-летнего парня нашли в Ростовской области
В Ростовской области нашли тело 25-летнего парня, пропавшего без вести. О местонахождении Сергея П. не было ничего известно больше двух недель.

Житель Морозовского района перестал выходить на связь с близкими 14 ноября. Дома он тоже не появлялся. Родные и друзья пытались найти парня самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. В отчаянии близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Активисты распространяли ориентировку на пропавшего в соцсетях и на улицах населенных пунктов, где могли видеть Сергея. Однако все безрезультатно: парень как сквозь землю провалился, никто его не встречал.

За распространение наркотиков житель Ростовской области получил 8 лет колонии
Узнать подробнее

Днем 4 декабря волонтеры сообщили, что нашли труп Сергея. Обстоятельства и причины смерти парня выясняют правоохранители.

Всего в ноябре без вести пропали 77 жителей Ростовской области, из которых живыми нашли только 41 человека.

Читайте также:
Жительница Таганрога вернулась домой в день своих похоронМать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской областиИтоги пятницы: на Дону сбили опасный шар, а в Ростове построят крематорий
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волонтеры#Полиция#Смерть#Социальные сети#Труп#Пропажа#Расследование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика