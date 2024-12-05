Труп 25-летнего парня нашли в Ростовской области

Житель Морозовского района перестал выходить на связь с близкими 14 ноября. Дома он тоже не появлялся. Родные и друзья пытались найти парня самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. В отчаянии близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».