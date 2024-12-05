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Posted 5 декабря, 13:06

Published 5 декабря, 13:06

Modified 5 декабря, 13:08

Updated 5 декабря, 13:08

Цвета неба цветы: завершились съемки драмеди «ВИА „Васильки“» для Wink. ru и СТС

Цвета неба цветы: завершились съемки драмеди «ВИА „Васильки“» для Wink. ru и СТС

5 декабря 2024, 13:06
Фото: ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: LjN8KHVUn
Завершились съемки восьмисерийного музыкального драмеди от Сергея Жукова «ВИА „Васильки“» (18+), в котором снимаются Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян (он обязательно будет петь), Николай Добрынин и Анна Котова.

Также в сериале «ВИА „Васильки (18+) появятся Игорь и Григорий Верники в одной роли — они сыграют антагониста Валентина Бестужева в разные периоды его жизни.

Режиссером сериала стал Юрий Шаров, а композитором — Сергей Жуков. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), а затем в эфире телеканала СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет», «Плакса» и другие). За производство отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».

Фото со съемок: (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Фото: ПАО «Ростелеком»

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших и повзрослевших музыкантов (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин). Наследникам обязательно нужно собрать ВИА «Васильки» на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).

Ирина Розанова, актриса:

«С Жуковым и его командой работаю не первый год. И Сережа не перестает удивлять своей работоспособностью и талантом. Сначала написал мелодии для нашей „Плаксы“, порвавшей все рейтинги, и теперь вот для „Васильков“ — невероятные песни, вызывающие ностальгию. На съемках я, конечно, вспоминала то время, когда была студенткой».

Сергей Жуков, композитор и музыкальный продюсер сериала:

«Думал ли маленький Сережа Жуков, слушая винил групп ВИА „Цветы“ и „Синяя птица“, что когда-нибудь и его пластинки будут издаваться многомиллионными тиражами? Конечно же, нет. Для меня сериал „Васильки“ — своего рода закрытие детского гештальта и большое желание показать, что музыка может объединить такие разные поколения, абсолютно непохожих друг на друга людей со своим воспитанием и статусом. Это был вызов мне, как композитору — написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал».
Фото: ПАО «Ростелеком»

Алексей Екс, креативный продюсер и соавтор сценария:

«ВИА „Васильки“ — это два сериала в одном. В линии 1970-х герои — юные советские студенты-романтики. Они пишут песни, дружат, любят, путешествуют, переживают творческий успех и зависть врагов. В наше время беззаботная юность „Васильков“ осталась далеко позади, к тому же жизнь разбросала их по разным уголкам страны. И только любовь Лены, которую она пронесла через десятилетия, может соединить их вместе, вернуть музыку, которую они тогда сочиняли и играли. Конечно, ее детям то время непонятно, у них другие — сегодняшние — проблемы, но история поиска и объединения участников ВИА что-то меняет и в их душах, заставляя по-другому посмотреть на „стариков“. Для меня „Васильки“ 1970-х — это в каком-то смысле музыкальные „мушкетёры“ или „гардемарины“, учитывая, что в сериале снимался Дмитрий Харатьян».
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