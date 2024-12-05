Цвета неба цветы: завершились съемки драмеди «ВИА „Васильки“» для Wink. ru и СТС

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших и повзрослевших музыкантов (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин). Наследникам обязательно нужно собрать ВИА «Васильки» на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).