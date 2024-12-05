Успели переобуться: кто шьет туфли в Ростовской области и сколько они зарабатывают

В Ростовской области насчитывается 51 компания, которая занимается производством и продажей обуви. И еще две — которые только торгуют ею, но не изготавливают. К ним относятся ООО «Респект-Рост» и ООО «Эколас». В случае с первым можно сказать, что после пандемии в 2020 году, когда наблюдался убыток чистой прибыли на 3 миллиона рублей, организация постепенно встала на ноги. По данным за 2023 год, «Респект-Рост» заработал 147 млн рублей (27 млн чистой прибыли). До пандемии его показатели были еще больше: 244 миллиона доходов, из которых почти 54 миллиона были чистой прибылью.