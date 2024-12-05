Успели переобуться: кто шьет туфли в Ростовской области и сколько они зарабатывают

Posted 5 декабря, 10:59
Published 5 декабря, 10:59
Modified 5 декабря, 11:01
Updated 5 декабря, 11:01
По оценкам Российского союза кожевников и обувщиков, рынок обуви в стране составляет 950 миллиардов рублей (или 600 миллионов пар). А по данным Росстата и оператора маркировки, ситуация совершенно иная: в прошлом году в России изготовили всего 128 миллионов пар обуви. Еще 360 миллионов пар, по информации таможни, завезли из-за рубежа. Таким образом в России производят лишь пятую часть обуви для рынка страны (около 20%). Большая часть (70%) приходится на Китай, еще 3% — на Турцию. Число белорусской и индийской обуви оценивают примерно в 1%. И меньше 1% — европейской. То, что данные Росстата и оценки Российского союза кожевников и обувщиков так сильно разнятся, говорит о проблеме контрафакта (подделок брендов).
— У нас достаточно много российских брендов, и их возникает больше и больше. Но задача-то наша, чтобы эти бренды исполнялись здесь, а не в Китае, Турции, где-то ещё, — прокомментировал ситуацию на обувном рынке президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В Ростовской области насчитывается 51 компания, которая занимается производством и продажей обуви. И еще две — которые только торгуют ею, но не изготавливают. К ним относятся ООО «Респект-Рост» и ООО «Эколас». В случае с первым можно сказать, что после пандемии в 2020 году, когда наблюдался убыток чистой прибыли на 3 миллиона рублей, организация постепенно встала на ноги. По данным за 2023 год, «Респект-Рост» заработал 147 млн рублей (27 млн чистой прибыли). До пандемии его показатели были еще больше: 244 миллиона доходов, из которых почти 54 миллиона были чистой прибылью.
Вторая компания — одна из крупных в России. «Эколас» имеет свои филиалы в Астраханской, Волгоградской, Московской, Нижегородской областях, Краснодарском и Ставропольском крае и Москве. Зарегистрирована организация в Ростовской области. Магазины «Эколас» можно встретить до сих пор, но на сайте Spark, данные о доходах заканчиваются на 2017 году. Тогда компания заработала 71 миллион рублей, из которых чистой прибыли было меньше трех миллионов.
Что касается компаний, которые сами производят обувь, их насчитываются десятки. Самые крупные в Ростовской области — ООО «Компания Саньяно», заработавшая 336 миллион рублей. Чистая прибыль составила всего шесть миллионов (на 14% меньше, чем в 2022 году). Могло быть и 14 миллионов, но статья «прочие расходы» увеличилась до 8,5 миллиона рублей вместо привычных для организации 300-400 тысяч.
Отметим, что к «прочим расходам» могут относиться и ремонт оборудования или мебели на производстве, и оплата счетов за электричество, и командировки, и многое другое.
На втором месте по доходам в регионе — ООО «Магеллан Плюс». Компания заработала 177 миллионов рублей, из которых чистой прибыли — чуть больше шести миллионов. За восемь лет существования именно 2020 год стал решающим этапом в развитии «Магеллан Плюс». Тогда они увеличили заработки в три раза — до 73 миллионов рублей. С тех пор прибыль продолжает расти. Больше всего доходов было в 2022 году (167 миллионов рублей).
Тройку крупнейших компаний по производству обуви замыкает ООО «Титанит», несмотря на свой молодой возраст (два года). В первый год владелица заработали сразу почти 100 миллионов рублей, из которых 9,5 миллиона — чистой прибыли. В 2023 году — уже 14,2 миллиона прибыли при доходе в 142 миллиона рублей. Примечательно, что хозяйка организации была совладелицей ООО «Боливар», существовавшей с 2002 по 2017 годы. Компания занималась продажей обуви, пока ее не закрыли по решению ФНС.
Отдельного внимания стоит ООО «Вояж», из села Куйбышево. Всего за год существования компания научилась извлекать максимум чистой прибыли. Из 21 миллиона рублей дохода чистая прибыль составила почти половину — 9,5 миллиона рублей. Обычно при таком доходе она едва достигает двух миллионов (в лучшем случае).
В список компаний-производителей обуви также вошли ООО «Магеллан — Ростов», известный брендами ROUTE OF TOMAS MITCHELL, WAY OF MAGELLAN, и ООО «Бульвар», владеющий брендом KVARTAL.
Еще две компании последние годы работают в убыток. Речь идет об ООО «Джи Би Пласт Плюс» в хуторе Новоалександровка Азовского района. Спустя 19 лет существования у компании началась черная полоса. В 2022 году чистая прибыль упала до 4 миллионов рублей (после 18 миллионов в 2021-м), а в 2023 прибыль превратилась в крупный убыток: -18,5 миллиона рублей. При этом у «Джи Би» есть права на интеллектуальную собственность: три вида подошвы для обуви и бренд JB.
Похожая ситуация у ООО «Ремао». Компания-старожил с 30-летней историей, кажется, и не работает последние несколько лет. Доход с 2019 по 2023 годы не указан, а вот убытки ежегодно составляют по 60-80 тысяч рублей.
На чем же могут терять деньги производители обуви и как формируется цена на нее? Рассмотрим модель бренда Almi компании «Альмида» — демисезонную пару ботинок. У них кожаный верх, подкладка и стелька из искусственного меха и подошва из полиуретана. На все материалы затраты составят около тысячи рублей. Еще 50 — оплата воды, электричества, амортизации оборудования и другие производственные расходы. Почти 500 рублей — это деньги на зарплату, с которых компания заплатит еще 20% сверху страховых взносов. Около 60 рублей — интернет, связь, подписка на софт и другие офисные траты. Рентабельность — 6%. Одна пара приносит компании 100 рублей чистой прибыли. Если прибавить к отпускной цене НДС, то стоимость для конечного потребителя составит 2,2 тысячи рублей.
— На текстильном ассортименте мы не выдержим никогда конкуренцию с Китаем. В натуральной коже, поскольку она все еще производится в России, мы пока можем конкурировать, — считает гендиректор ООО «Альмида» Дмитрий Дубровин.
Прибыль зависит и от размера обуви. Выгоднее всего продавать взрослую обувь, к которой требования ниже, чем к изделиям для детей. Однако при размере обуви выше 38-го появляются другие затраты. По словам финансового директора АО «Егорьевск-обувь» Андрея Капусты, НДС повышается с 10% до 20%.
Обувная отрасль, как и многие другие, страдает от дефицита кадров. Все дело в зарплате — в среднем она составляет 52 тысячи рублей, и поднять ее не удается, по словам работоадетелей, из-за высоких налогов.
Президент ТПП России Сергей Катырин добавил, что коллеги трудятся в менее благоприятных условиях, чем те, кто поставляет оптовую продукцию в Россию.
— Во-первых, процентная ставка банковская, которая у нас на сегодняшний день существует. Второе — у нас нет никаких льготных программ для обувщиков, которые бы поощряли развитие этой отрасли. По совокупности получается, что у нас где-то себестоимость, особенно если сравнивать с незаконным импортом и контрафактом, в 1,5-2 раза выше, — объяснил Сергей Катырин.
Компания «ОптСнаб», работающая под брендом Inbespoke pride of luxury, уже 10 лет шьет обувь по индивидуальным меркам. Раньше делали по 15-20 пар в месяц. Сейчас доходит до 50.
— В магазинах почти ничего не осталось. Люди приходят, смотрят ЦУМ, другие бутики. Модели вроде есть, на сайте, еще где-то их консультируют. Они приходят — один-два размера, надеть нечего. И в готовых парах выбор ограничен. И сейчас из-за санкций очень сложно пошить вообще что-то в Европе, — поделился заместитель гендиректора ООО «ОптСнаб» Лев Насонов.
Премиум-сегмент стремительно набирает обороты. При этом, обувь эконом и среднего класса не выдерживает конкуренцию с импортом и натиск контрафакта. Чтобы обеспечить рынок доступным и качественным сырьем, ТПП с отраслевым Союзом предложили Минфину снизить страховые взносы для предприятий легкой промышленности и субсидировать кредиты обувщикам, поддержать кожевенные заводы. Тогда отечественная обувь сможет не только превосходить Азию по качеству товаров, но и конкурировать с ним в цене.