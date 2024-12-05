В донских вузах изменятся порядок поступления и правила целевого набора

Если говорить о целевом наборе, то с 2025 года сумму конкурсных баллов можно будет включить те очки, которые абитуриент получил за участие в мероприятиях заказчика обучения. Это позволит усовершенствовать сам механизм приема. В Минобрнауки также отметили, что заявления в вуз и заявки на платформе «Работа в России» (через нее проходит прием) будут синхронизированы, а списки подавших документы будут формироваться с указанием баллов.