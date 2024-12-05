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Posted 5 декабря, 10:24

Published 5 декабря, 10:24

Modified 5 декабря, 10:26

Updated 5 декабря, 10:26

В донских вузах изменятся порядок поступления и правила целевого набора

В донских вузах изменятся порядок поступления и правила целевого набора

5 декабря 2024, 10:24
Фото: donland.ru. В донских вузах изменятся порядок поступления и правила целевого набора
В 2025 году в России, в том числе и в Ростовской области начнет действовать новый порядок приема в вузы на некоторые направления, а также изменятся правила целевого набора, информирует РБК.

Минобрнауки утвердило новые правила приема студентов в университеты на целевое направление и программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Нововведения будут действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029 года.

В основном изменения коснулись сроков приема документов, публикаций конкурсных списков и приказов о зачислении на разных этапах. Так, при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема вуз обязан завершить прием абитуриентов-бюджетников 6–7 августа, а в период дополнительного — 10–11 августа. Прием платников должен быть закончен не позднее 30 сентября

Если раньше вузы сами выбирали сроки публикации конкурсных списков и этапы зачисления будущих магистров на все формы обучения, то теперь зачисление на магистратуру должно завершиться 29 августа (основной поток) и не позже 20 сентября (дополнительный прием). Студентов платной формы обучения должны зачислить не позже 30 сентября.

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Однако специалисты считают решение об установке сроков выхода приказов о зачислении в магистратуру в августе спорным.Однако специалисты считают решение об установке сроков выхода приказов о зачислении в магистратуру в августе спорным.
Однако специалисты считают решение об установке сроков выхода приказов о зачислении в магистратуру в августе спорным.. Фото: donland.ru

Однако специалисты считают решение о сроках выхода приказов о зачислении в магистратуру в августе спорным. Начальник отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин рассказал, что изменения приведут к увеличению стресса у абитуриентов и к перекройке учебных планов в вузах.

Представители Минобрнауки отметили, что поступить в магистратуру теперь можно будет через «Госуслуги». Однако согласие на зачисление разрешено подавать только в один вуз на выбранную специальность.

Если говорить о целевом наборе, то с 2025 года сумму конкурсных баллов можно будет включить те очки, которые абитуриент получил за участие в мероприятиях заказчика обучения. Это позволит усовершенствовать сам механизм приема. В Минобрнауки также отметили, что заявления в вуз и заявки на платформе «Работа в России» (через нее проходит прием) будут синхронизированы, а списки подавших документы будут формироваться с указанием баллов.

Ранее стало известно, что компании Ростовской области массово оценивают знания выпускников вузов на двойку.

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