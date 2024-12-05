В Госавтоинспекции прокомментировали падение из автобуса беременной ростовчанки

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове-на-Дону. Автобус номер 40 остановился, чтобы высадить и принять пассажиров. Беременная женщина вошла в автобус, когда водитель неожиданно тронулся с места. Двери автобуса не были закрыты. После резкого движения ростовчанка потеряла равновесие и, как сообщалось ранее, упала на асфальт. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Женщину якобы госпитализировали.