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Posted 5 декабря, 15:30

Published 5 декабря, 15:30

Modified 5 декабря, 15:30

Updated 5 декабря, 15:30

В Новочеркасске разрабатывают космический тренажер нового поколения

В Новочеркасске тестируют тренажер для космонавтов. Рассказываем, что он умеет

5 декабря 2024, 15:30
Фото: центр подготовки космонавтов. В Новочеркасске разрабатывают космический тренажер нового поколения

В Новочеркасске тестируют тренажер для космонавтов

В центре подготовки космонавтов в Звездном городке тестируют новый космический тренажер, созданный в Новочеркасске. Он предназначен для подготовки космонавтов к работе на современном корабле, который будет доставлять их к орбитальной станции. Об этом пишет «Дон24» со ссылкой на пресс-службу ЦПК.

Сообщается, что в данный момент проводятся испытания важной части космического тренажера — рабочим местом космонавтов, которое представляет собой пилотируемый аппарат. С помощью данного оборудования экипаж будет учиться управлять системами корабля и проверять его рабочее состояние.

Создание макета выполнили специалисты Новочеркасского центра тренажеростроения. После испытательных работ к лету следующего года они планируют разработать полноценный тренажер. Сообщается, что комплексный тренажер пилотируемого транспортного корабля нового поколения должен быть полностью готов к тренировкам экипажей не позднее чем за год до запуска реального корабля.

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В Новочеркасске разрабатывают космический тренажер нового поколенияВ Новочеркасске разрабатывают космический тренажер нового поколения
В Новочеркасске разрабатывают космический тренажер нового поколения. Фото: центр подготовки космонавтов

Ранее сообщалось, что космонавт из Новочеркасска Николай Чуб вернулся с МКС на Землю. Это произошло 26 сентября, после приземления врачи взяли Чуба под наблюдение.

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