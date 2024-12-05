В Новочеркасске тестируют тренажер для космонавтов. Рассказываем, что он умеет

В Новочеркасске тестируют тренажер для космонавтов

В центре подготовки космонавтов в Звездном городке тестируют новый космический тренажер, созданный в Новочеркасске. Он предназначен для подготовки космонавтов к работе на современном корабле, который будет доставлять их к орбитальной станции. Об этом пишет «Дон24» со ссылкой на пресс-службу ЦПК.