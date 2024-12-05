В Новочеркасске тестируют тренажер для космонавтов. Рассказываем, что он умеет

Posted 5 декабря, 15:30
Published 5 декабря, 15:30
Modified 5 декабря, 15:30
Updated 5 декабря, 15:30
Сообщается, что в данный момент проводятся испытания важной части космического тренажера — рабочим местом космонавтов, которое представляет собой пилотируемый аппарат. С помощью данного оборудования экипаж будет учиться управлять системами корабля и проверять его рабочее состояние.
Создание макета выполнили специалисты Новочеркасского центра тренажеростроения. После испытательных работ к лету следующего года они планируют разработать полноценный тренажер. Сообщается, что комплексный тренажер пилотируемого транспортного корабля нового поколения должен быть полностью готов к тренировкам экипажей не позднее чем за год до запуска реального корабля.
Ранее сообщалось, что космонавт из Новочеркасска Николай Чуб вернулся с МКС на Землю. Это произошло 26 сентября, после приземления врачи взяли Чуба под наблюдение.