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Posted 5 декабря, 18:26

Published 5 декабря, 18:26

Modified 5 декабря, 18:28

Updated 5 декабря, 18:28

В Ростове льготники стоят в очередях за лекарствами, а в Таганроге унижают детей

В Ростове льготники стоят в очередях за лекарствами, а в Таганроге унижают детей

5 декабря 2024, 18:26
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове льготники стоят в очередях за лекарствами, а в Таганроге унижают детей
В Ростове в аптеке льготники часами стоят в очереди за лекарствами, 11-летняя девочка умерла от последствий вируса, а СМИ сообщили, что в детсаду Таганрога воспитательница унижала детей.

В ожидании лекарства

В городских телеграм-каналах Ростова появилось видео, на котором десятки людей, выстроились в аптеке на улице Зорге. Льготники ждали своей очереди на получение бесплатных лекарств, однако провизор работал только один на кассе, и попросту не справлялся с наплывом людей. При этом комментаторы сообщили, что кроме того, что люди стояли в помещении, пожилые люди и инвалиды вынуждены были несколько часов ждать своей очереди снаружи — на холоде.

Подписчик одного из каналов сообщил, что очереди заполнили аптеки и в Аксае. Другая ростовчанка сообщила, что из-за огромной очереди не смогла забрать лекарства для мамы, которая болеет раком.

Нуждающаяся в реанимобиле девочка скончалась в Ростове-на-Дону от отека мозга
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Умерла школьница

В Ростове-на-Дону скончалась 11-летняя девочка, о которой узнала вся область несколько недель назад. 12 ноября СМИ сообщили, что в ЦГБ находится школьница, у которой отказали почки из-за последствий вируса, а работу сердца поддерживает аппарат. Чтобы школьница не умерла, ей срочно нужно было сделать диализ почек. Однако в ростовской ЦГБ нужного оборудования не оказалось, а с перевозкой ребенка в другую больницу возникли сложности из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца.

В Ростове-на-Дону скончалась 11-летняя девочка, нуждавшаяся в реанимобиле.В Ростове-на-Дону скончалась 11-летняя девочка, нуждавшаяся в реанимобиле.
В Ростове-на-Дону скончалась 11-летняя девочка, нуждавшаяся в реанимобиле.. Фото: 1MI

После вмешательства Минздрава и Росздравнадзора проблему решили, с тех пор ребенок находился в реанимации. 27 ноября консилиум врачей констатировал у пациентки отек головного мозга, а 5 декабря школьница умерла, не приходя в сознание.

СМИ запросили информацию у региональных властей о смерти ребенка и ее причинах, но пока на запрос ответ не был получен.

В Таганроге воспитательница унизила ребенка за отказ надевать шорты
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Грубая воспитательница

Следственный комитет Ростовской области проверит информацию о грубом обращении с детьми в детском саду Таганрога. В СМИ появились сообщения о том, что воспитательница детсада № 78 унижала малышей, в том числе якобы обзывала одну из воспитанниц «тварюкой» и «кобылой» за отказ надеть шорты.

СМИ появились сообщения о том, что воспитательница детсада № 78 унижала малышейСМИ появились сообщения о том, что воспитательница детсада № 78 унижала малышей
СМИ появились сообщения о том, что воспитательница детсада № 78 унижала малышей. Фото: Яндекс. Карты

Это стало известно после того, как одна из матерей записала на диктофон оскорбления воспитательницы. На записи слышно, как воспитатель обзывает малышей, а также детский плач.

Сообщается, что дескать после жалоб родителей воспитатель была уволена, но не по статье, а по собственному желанию.

Ведомство проведет доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, и по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Дети#Лекарства#Детский сад#Очередь#Ростов#Реанимация#Льготники
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