В Ростове льготники стоят в очередях за лекарствами, а в Таганроге унижают детей

В городских телеграм-каналах Ростова появилось видео, на котором десятки людей, выстроились в аптеке на улице Зорге. Льготники ждали своей очереди на получение бесплатных лекарств, однако провизор работал только один на кассе, и попросту не справлялся с наплывом людей. При этом комментаторы сообщили, что кроме того, что люди стояли в помещении, пожилые люди и инвалиды вынуждены были несколько часов ждать своей очереди снаружи — на холоде.