В Ростове льготники стоят в очередях за лекарствами, а в Таганроге унижают детей

Posted 5 декабря, 18:26
Published 5 декабря, 18:26
Modified 5 декабря, 18:28
Updated 5 декабря, 18:28
В городских телеграм-каналах Ростова появилось видео, на котором десятки людей, выстроились в аптеке на улице Зорге. Льготники ждали своей очереди на получение бесплатных лекарств, однако провизор работал только один на кассе, и попросту не справлялся с наплывом людей. При этом комментаторы сообщили, что кроме того, что люди стояли в помещении, пожилые люди и инвалиды вынуждены были несколько часов ждать своей очереди снаружи — на холоде.
Подписчик одного из каналов сообщил, что очереди заполнили аптеки и в Аксае. Другая ростовчанка сообщила, что из-за огромной очереди не смогла забрать лекарства для мамы, которая болеет раком.
В Ростове-на-Дону скончалась 11-летняя девочка, о которой узнала вся область несколько недель назад. 12 ноября СМИ сообщили, что в ЦГБ находится школьница, у которой отказали почки из-за последствий вируса, а работу сердца поддерживает аппарат. Чтобы школьница не умерла, ей срочно нужно было сделать диализ почек. Однако в ростовской ЦГБ нужного оборудования не оказалось, а с перевозкой ребенка в другую больницу возникли сложности из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца.
После вмешательства Минздрава и Росздравнадзора проблему решили, с тех пор ребенок находился в реанимации. 27 ноября консилиум врачей констатировал у пациентки отек головного мозга, а 5 декабря школьница умерла, не приходя в сознание.
СМИ запросили информацию у региональных властей о смерти ребенка и ее причинах, но пока на запрос ответ не был получен.
Следственный комитет Ростовской области проверит информацию о грубом обращении с детьми в детском саду Таганрога. В СМИ появились сообщения о том, что воспитательница детсада № 78 унижала малышей, в том числе якобы обзывала одну из воспитанниц «тварюкой» и «кобылой» за отказ надеть шорты.
Это стало известно после того, как одна из матерей записала на диктофон оскорбления воспитательницы. На записи слышно, как воспитатель обзывает малышей, а также детский плач.
Сообщается, что дескать после жалоб родителей воспитатель была уволена, но не по статье, а по собственному желанию.
Ведомство проведет доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, и по ее результатам будет принято процессуальное решение.