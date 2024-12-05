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Posted 5 декабря, 06:07

Published 5 декабря, 06:07

Modified 5 декабря, 06:07

Updated 5 декабря, 06:07

В Ростове-на-Дону появятся дарккитчены

В Ростове-на-Дону появятся дарккитчены

5 декабря 2024, 06:07
Фото: пресс-служба Яндекс Лавки.
В Ростове-на-Дону откроются дарккитчены «Яндекс Лавки». Сейчас горячие блюда доставляют в районе Нахичевань, сообщили в пресс-службе сервиса.

Дарккитчен — это кухня, которая находится внутри даркстора. Внутри повара сервиса готовят горячую еду. Там нет посадочных мест и самовывоза: приготовленное поварами блюдо доставит курьер в течение 15 минут после оформления заказа.

Фото: пресс-служба Яндекс Лавки

В дарккитченах можно выбрать завтраки, обеды и закуски в разделе «Есть горячее». Сейчас в меню уже представлено более 90 различных наименований: драники, хот-доги, бургеры, хачапури, картофель фри, салаты, лимонады и милкшейки. В дальнейшем ассортимент еды и напитков планируют расширять.

Часть блюд в дарккитченах делают из замороженных заготовок, к таким, например, относится пицца. Другие позиции повара полностью готовят сами из свежих ингредиентов.

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что кухни Лавки оборудованы профессиональными печами и фритюрами, а качество и безопасность производства находятся под контролем специалистов. Столы, инвентарь и оборудование очищаются и дезинфицируются несколько раз в день, а повара работают в санитарной одежде и перчатках.

Фото: пресс-служба Яндекс Лавки

На данный момент сервис доступен только в районе Нахичевань, к концу 2025 году заказать горячие блюда ростовчане смогут в любом уголке города.

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