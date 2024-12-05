В Ростове-на-Дону появятся дарккитчены

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что кухни Лавки оборудованы профессиональными печами и фритюрами, а качество и безопасность производства находятся под контролем специалистов. Столы, инвентарь и оборудование очищаются и дезинфицируются несколько раз в день, а повара работают в санитарной одежде и перчатках.