В Ростове преступная группа обманула банки на 67 миллионов рублей

Ранее в Ростове был осужден экс-инспектор за коррупцию, разглашение налоговой тайны и попытку мошенничества. Известно, что два года назад ростовчанин сообщил своему знакомому информацию о финансах коммерческой организации. Также инспектор планировал хищение десяти миллионов рублей, которые предназначались для взятки. Теперь ростовчанина ждет четыре года колонии строгого режима.