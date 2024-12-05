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Posted 5 декабря, 14:30

Published 5 декабря, 14:30

Modified 5 декабря, 14:32

Updated 5 декабря, 14:32

В Ростове преступная группа обманула банки на 67 миллионов рублей

В Ростове преступная группа обманула банки на 67 миллионов рублей

5 декабря 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове преступная группа обманула банки на 67 миллионов рублей
В суд Ростова передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении пяти человек, которые на протяжении пяти лет создавали поддельные платежные документы. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

Сообщается, что прокуратура утвердила обвинение против мошенников, которые с 2018 по 2023 год вели неправомерные банковские операции. Для этих целей они использовали поддельные документы от вымышленных фирм.

Их незаконный доход от этой деятельности составил более 67 миллионов рублей. Сообщается, что они создали свыше четырех тысяч фиктивных документов. Дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

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Ранее в Ростове был осужден экс-инспектор за коррупцию, разглашение налоговой тайны и попытку мошенничества. Известно, что два года назад ростовчанин сообщил своему знакомому информацию о финансах коммерческой организации. Также инспектор планировал хищение десяти миллионов рублей, которые предназначались для взятки. Теперь ростовчанина ждет четыре года колонии строгого режима.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Банки#Обман#Уголовное дело#Преступная группа
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