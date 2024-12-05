В Ростове прошел второй туристический форум «Развитие туризма. Дорога в будущее»

Posted 5 декабря, 14:28
Published 5 декабря, 14:28
Modified 5 декабря, 14:29
Updated 5 декабря, 14:29
Посетил открытие туристического форума и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Форум стал площадкой, где собравшиеся не только обсудили развитие креативных проектов и уникальных кейсов в туристической отрасли, но и рассмотрели вопросы, связанные с изменениями законодательства в данной сфере. Также участники делились опытом реализации своих бизнес-проектов и рассказывали о тонкостях их внедрения.
Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, наш город развивается постоянно, сохраняя при этом свою аутентичность.
— За 11 месяцев текущего года донскую столицу уже посетили 1,8 млн человек, и интерес к Ростову-на-Дону среди туристов только растёт. Для их привлечения мы улучшаем городскую инфраструктуру, поддерживаем гостиничный бизнес, постоянно совершенствуем экскурсионные программы, внедряя новые туристические форматы. Уверен, что такие мероприятия, как туристический форум, являются драйвером развития туристической отрасли донской столицы, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Глава администрации города добавил, что для приема гостей Ростов располагает 211 гостиницами, общее число номеров в которых составляет около 6 тысяч. Это позволяет одновременно разместить более 11 тысяч гостей.
Городские туроператоры предлагают сегодня жителям и гостям донской столицы самые разнообразные экскурсии. Среди них не только классические обзорные, но и авторские, гастрономические, иммерсивные, а также экскурсии на донские предприятия, которые давно стали известны на всю страну. Поэтому темы гастрономического и круизного туризма снова заняли место в числе туристических трендов, с которыми участников мероприятия знакомили эксперты-стратеги и практики из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России во время тематических сессий.
Обсудили на форуме и роль музеев в развитии внутреннего туризма, а также возможности применения современного маркетинга и нейросетей.
Алексей Логвиненко напомнил, что в конце текущего года, 20 декабря, в переулке Газетном, в здании бывшей табачной фабрики, в нашем городе впервые пройдет фестиваль «АртЁлки Ростов». По его словам, это абсолютно новый, креативный проект, который удивит не только ростовчан, но и туристов.
— Там будет на что посмотреть и чему удивиться. Символ Нового года и Рождества — ель — предстанет в новых и неожиданных визуальных решениях городской среды, — сказал глава администрации города.
Добавим, что основными задачами второго туристического форума «Развитие туризма. Дорога в будущее», который собрал на одной площадке представителей бизнеса и органов власти, стали повышение привлекательности внутреннего туризма, укрепление межрегионального сотрудничества, увеличение туристического потока, а также развитие устойчивого туристического бизнеса нашего города и страны в целом.