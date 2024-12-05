В Ростове прошел второй туристический форум «Развитие туризма. Дорога в будущее»

Городские туроператоры предлагают сегодня жителям и гостям донской столицы самые разнообразные экскурсии. Среди них не только классические обзорные, но и авторские, гастрономические, иммерсивные, а также экскурсии на донские предприятия, которые давно стали известны на всю страну. Поэтому темы гастрономического и круизного туризма снова заняли место в числе туристических трендов, с которыми участников мероприятия знакомили эксперты-стратеги и практики из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России во время тематических сессий.