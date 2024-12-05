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Posted 5 декабря, 13:11

Published 5 декабря, 13:11

Modified 5 декабря, 13:13

Updated 5 декабря, 13:13

В Ростовской области родился мальчик с очень редким красивым именем

В Ростовской области родился мальчик с очень редким красивым именем

5 декабря 2024, 13:11
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области родился мальчик с очень редким красивым именем

ЗАГС Ростовской области назвал самое редкое имя для мальчика

ЗАГС назвал самые редкие и распространенные имена детей в Ростовской области. Обновленный список опубликован на информационно-аналитическом портале.

По данным ЗАГС на 5 декабря, в Ростовской области появился мальчик со славянским именем Дарислав. Оно дословно означение дар и славу. Человек с таким именем будет обладать хорошим интеллектом, логикой, исследовательскими способностями и, конечно, духом изобретательства.

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В других донских семьях появились мальчики с такими редкими именами, как Сеймур, Фатих, Иссо и Аббубакр. Также в регионе есть и девочки с уникальными именами: Керемет, Джессика, Фея, Адея и Зенфира.

Не обошлось и без самых популярных имен. Мальчиков продолжают называть Александрами — 677 (детей), Михаилами — 631, Артемами — 583, Матвеями — 508 и Максимами — 499. Среди девочек часто можно встретить Софий — 661 (ребенок), Марий — 570, Ев — 542, Варвар — 448 и Анн — 424.

Ранее в Ростове-на-Дону родилась девочка, загадочно окруженная одним числом.

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