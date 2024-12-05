В Ростовской области родился мальчик с очень редким красивым именем

По данным ЗАГС на 5 декабря, в Ростовской области появился мальчик со славянским именем Дарислав. Оно дословно означение дар и славу. Человек с таким именем будет обладать хорошим интеллектом, логикой, исследовательскими способностями и, конечно, духом изобретательства.