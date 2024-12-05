В Ростовской области родился мальчик с очень редким красивым именем

Posted 5 декабря, 13:11
Published 5 декабря, 13:11
Modified 5 декабря, 13:13
Updated 5 декабря, 13:13
По данным ЗАГС на 5 декабря, в Ростовской области появился мальчик со славянским именем Дарислав. Оно дословно означение дар и славу. Человек с таким именем будет обладать хорошим интеллектом, логикой, исследовательскими способностями и, конечно, духом изобретательства.
В других донских семьях появились мальчики с такими редкими именами, как Сеймур, Фатих, Иссо и Аббубакр. Также в регионе есть и девочки с уникальными именами: Керемет, Джессика, Фея, Адея и Зенфира.
Не обошлось и без самых популярных имен. Мальчиков продолжают называть Александрами — 677 (детей), Михаилами — 631, Артемами — 583, Матвеями — 508 и Максимами — 499. Среди девочек часто можно встретить Софий — 661 (ребенок), Марий — 570, Ев — 542, Варвар — 448 и Анн — 424.
Ранее в Ростове-на-Дону родилась девочка, загадочно окруженная одним числом.