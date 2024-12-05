В Таганроге воспитательница унизила ребенка за отказ надевать шорты

Posted 5 декабря, 10:38
Published 5 декабря, 10:38
Modified 5 декабря, 10:40
Updated 5 декабря, 10:40
Инцидент якобы произошел в детском саду №78 в Таганроге Ростовской области.
Издание пишет, что воспитательница, дескать, обозвала девочку «тварюкой и кобылой» за отказ надевать шорты. Все началось с того, что родители малышей начали замечать неладное. Дети стали возвращаться домой расстроенными и подавленными.
Одна из мам решила выяснить, в чем дело и поместила в шкафчик дочери небольшой диктофон. Вечером она узнала, что воспитательница не просто ругает детей, но еще и унижает их.
СМИ пишет, что родители добились увольнения сотрудницы. Однако она покинула свое место работы не по статье. Взрослые считают, что руководство детсада покрывает бывшую работницу. По их словам, в местном департаменте образования в ситуации разбираться не стали.
Официальной информации об инциденте не поступало. Данные требуют проверки.
До этого в Ростове-на-Дону ребенок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса.