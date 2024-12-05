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Posted 5 декабря, 10:38

Published 5 декабря, 10:38

Modified 5 декабря, 10:40

Updated 5 декабря, 10:40

Воспитательница унизила ребенка за отказ надевать шорты в Таганроге

В Таганроге воспитательница унизила ребенка за отказ надевать шорты

5 декабря 2024, 10:38
Фото: rostovgazeta.ru. Воспитательница унизила ребенка за отказ надевать шорты в Таганроге
В Ростовской области сотрудница детского сада обозвала ребенка, потому что девочка отказалась надевать шорты, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Don Mash.

Инцидент якобы произошел в детском саду №78 в Таганроге Ростовской области.

Издание пишет, что воспитательница, дескать, обозвала девочку «тварюкой и кобылой» за отказ надевать шорты. Все началось с того, что родители малышей начали замечать неладное. Дети стали возвращаться домой расстроенными и подавленными.

Одна из мам решила выяснить, в чем дело и поместила в шкафчик дочери небольшой диктофон. Вечером она узнала, что воспитательница не просто ругает детей, но еще и унижает их.

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СМИ пишет, что родители добились увольнения сотрудницы. Однако она покинула свое место работы не по статье. Взрослые считают, что руководство детсада покрывает бывшую работницу. По их словам, в местном департаменте образования в ситуации разбираться не стали.

Официальной информации об инциденте не поступало. Данные требуют проверки.

До этого в Ростове-на-Дону ребенок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Дети#Таганрог#Детский сад#Оскорбление#Работники
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