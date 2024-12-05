«Валдаи» все? Рассказываем, почему отменили речные рейсы из Ростова в Азов

Posted 5 декабря, 14:49
Published 5 декабря, 14:49
Modified 5 декабря, 14:51
Updated 5 декабря, 14:51
В компании проинформировали, что навигационный сезон начался 30 марта текущего года. За все время работы суда «Валдай» выполнили почти полторы тысячи перевозок по реке Дон, перевезли около 20 тысяч пассажиров и преодолели больше 40 тысяч километров.
Сообщается, что компания торжественно завершила сезон рейсом из Азова в Ростов 5 декабря.
Ранее сообщалось, что донскую столицу и Мариуполь планируют соединить с помощью водного транспорта «Валдай». Решение о сотрудничестве в области перевозок водным транспортом между ДНР и Ростовской областью было принято осенью 2023 года.