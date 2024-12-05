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Posted 5 декабря, 14:49

Published 5 декабря, 14:49

Modified 5 декабря, 14:51

Updated 5 декабря, 14:51

Речные судна «Валдай» перестанут курсировать в Ростовской области

«Валдаи» все? Рассказываем, почему отменили речные рейсы из Ростова в Азов

5 декабря 2024, 14:49
Фото: rostovgazeta.ru. Речные судна «Валдай» перестанут курсировать в Ростовской области

Рейсы «Валдаев» по реке Дон отменили в Ростовской области

Речные суда «Валдай» перестали курсировать в Ростовской области до следующего сезона. Об этом сообщили в судоходной пассажирской компании «Дон».

В компании проинформировали, что навигационный сезон начался 30 марта текущего года. За все время работы суда «Валдай» выполнили почти полторы тысячи перевозок по реке Дон, перевезли около 20 тысяч пассажиров и преодолели больше 40 тысяч километров.

Сообщается, что компания торжественно завершила сезон рейсом из Азова в Ростов 5 декабря.

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Ранее сообщалось, что донскую столицу и Мариуполь планируют соединить с помощью водного транспорта «Валдай». Решение о сотрудничестве в области перевозок водным транспортом между ДНР и Ростовской областью было принято осенью 2023 года.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пассажиры#Перевозки#Река Дон#Валдай#Рейс
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