«Валдаи» все? Рассказываем, почему отменили речные рейсы из Ростова в Азов

В компании проинформировали, что навигационный сезон начался 30 марта текущего года. За все время работы суда «Валдай» выполнили почти полторы тысячи перевозок по реке Дон, перевезли около 20 тысяч пассажиров и преодолели больше 40 тысяч километров.