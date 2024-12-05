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Posted 5 декабря, 17:12

Published 5 декабря, 17:12

Modified 5 декабря, 17:14

Updated 5 декабря, 17:14

Запуск завода российских ноутбуков в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год

Запуск завода российских ноутбуков в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год

5 декабря 2024, 17:12
Фото: 1MI. Запуск завода российских ноутбуков в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год
Компания по производству электроники «Бештау» перенесла запуск производства ноутбуков в Ростове на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соучредителя компании Владимира Кузнецова.

Сообщается, что в Ростове запуск производства перенесен на 2025 год из-за технического открытия завода.

Кузнецов сообщил СМИ, что завод в южной столице находится на этапе технического открытия. В настоящее время производственные мощности работают в тестовом режиме. Предприятие полностью оснащено необходимым оборудованием, которое уже было установлено и подключено, персоналом завод также укомплектован.

Но полноценный запуск предприятия планируется в 2025 году, поскольку компания приняла решение не загружать конец года из-за новогодних праздников.

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Ранее сообщалось, что завод должен был начать работу еще летом. Однако из-за технических сложностей запуск предприятия руководство отложило. В октябре гендиректор компании «Бештау» Олег Осипов сообщил, что для первого корпуса завода уже закупили оборудование и в скором времени должна была начаться экспертиза.

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