Запуск завода российских ноутбуков в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год

Posted 5 декабря, 17:12
Published 5 декабря, 17:12
Modified 5 декабря, 17:14
Updated 5 декабря, 17:14
Сообщается, что в Ростове запуск производства перенесен на 2025 год из-за технического открытия завода.
Кузнецов сообщил СМИ, что завод в южной столице находится на этапе технического открытия. В настоящее время производственные мощности работают в тестовом режиме. Предприятие полностью оснащено необходимым оборудованием, которое уже было установлено и подключено, персоналом завод также укомплектован.
Но полноценный запуск предприятия планируется в 2025 году, поскольку компания приняла решение не загружать конец года из-за новогодних праздников.
Ранее сообщалось, что завод должен был начать работу еще летом. Однако из-за технических сложностей запуск предприятия руководство отложило. В октябре гендиректор компании «Бештау» Олег Осипов сообщил, что для первого корпуса завода уже закупили оборудование и в скором времени должна была начаться экспертиза.