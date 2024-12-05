Запуск завода российских ноутбуков в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год

Ранее сообщалось, что завод должен был начать работу еще летом. Однако из-за технических сложностей запуск предприятия руководство отложило. В октябре гендиректор компании «Бештау» Олег Осипов сообщил, что для первого корпуса завода уже закупили оборудование и в скором времени должна была начаться экспертиза.